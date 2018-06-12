WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Singapur'da imzalanan ortak deklarasyonu ve iki ülke arasındaki uzlaşmayı memnuniyetle karşılayan Amerikan medyası, sürecin geleceği ve uygulama konularına ise temkinli yaklaştı.

Trump ile Kim'in Singapur'da gerçekleştirdiği tarihi zirvenin sonunda imzaladığı ortak deklarasyon, uluslararası kamuoyunda olduğu kadar Amerikan medyasında da tartışılmaya devam ediyor.

Ana akım Amerikan medyasında genel olarak memnuniyetle karşılanan söz konusu deklarasyon, somut adımlar önermemesi, bazı önemli konulara temas etmemesi ve bir uygulama süreci öngörmemesi gibi gerekçelerle eleştirildi.

- "Kim, çok iyi bir zirve geçirdi"

CNN kanalı, "Trump, Kim'den fazla bir şey almıyor" üst başlığıyla gördüğü deklarasyonun Kuzey Kore'den yeni bir nükleer taviz koparmadığını ve aynı zamanda bu ülkenin insan hakları karnesine temas etmediğini öne çıkardı. ABD Başkanı Trump'ın zaman zaman "yalan haber" yapmakla suçladığı CNN, zirveyi "Kim Jong-un çok iyi bir zirve geçirdi; hatta hiçbir şeyden vazgeçmesi gerekmedi" başlığıyla değerlendirdi.