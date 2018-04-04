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ABD-Meksika sınırına ABD ordu koruması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 00:03 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump: - "Bir duvarımız ve esaslı güvenliğimiz olana kadar sınırımızı ordumuzla koruyacağız. Bu büyük bir adım. Bunu daha önce yapmamıştık" - "İdeal olarak Rusya ile anlaşabiliyor olmayı isteriz. Rusya ile anlaşabiliyor olmak iyi bir şeydir, kötü bir şey değil"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Meksika arasındaki sınıra duvar örülünceye kadar sınırı Amerikan ordusunun koruyacağını belirtti.

Beyaz Saray'da Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaitė, Letonya Cumhurbaşkanı Raimonds Vējonis ve Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid'i ağırlayan ABD Başkanı Trump, Baltık liderlerine verdiği çalışma yemeği öncesinde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

ABD-Meksika sınırının güvenliğinin ülkesi için çok önemli olduğunu ve Savunma Bakanı Jim Mattis ile konuyu görüştüğünü ifade eden Trump, "Bir duvarımız ve esaslı güvenliğimiz olana kadar sınırımızı ordumuzla koruyacağız. Bu büyük bir adım. Bunu daha önce yapmamıştık." dedi.

- Meksika'ya NAFTA tehdidi

Duvar konusunda Meksika ile ortak adımlar atmaları gerektiğini, aksi halde Meksika ile Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) sürdürmeyeceğini belirten Trump, Meksika'dan gelen göçmen kervanlarının da sonlandırılması için bir şeyler yapılması gerektiğini ifade etti.

Söz konusu anlaşmanın Meksika lehine ve kendileri aleyhine olduğunu savunan Trump, bir kez daha bu ülkeyle aralarındaki anlaşmaların sınır güvenliği kapsamında ele alınacağını bildirdi.

- "Rusya ile anlaşabiliyor olmayı isteriz"

ABD ile Rusya arasındaki ilişkilere de değinen Trump, "İdeal olarak biz Rusya ile anlaşabiliyor olmayı isteriz. Rusya ile anlaşabiliyor olmak iyi bir şeydir, kötü bir şey değil. Muhtemelen kimse Rusya'ya karşı Donald Trump'tan daha sert değildir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin enerji konusunda artık ihracatçı konumuna geldiğine işaret eden Trump, "Bu Rusya'nın arzu ettiği bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

- Almanya'ya NATO eleştirisi

ABD Başkanı Trump, üye ülkelerin NATO kapsamındaki katılım paylarını eleştirirken, ABD'nin NATO masraflarının yaklaşık yüzde 80'ini karşıladığını söyledi.

Trump, "Almanya yüzde 1 ödeme yapıyor, hatta onun da tamamını değil. Rusya ile boru hattı döşeyen Almanya, enerji için Rusya'ya milyarlarca dolar ödüyor olacak. Almanya yüzde 1 ödeme yaparken ABD yüzde 4'e yakın ödeme yapıyor. Sizce bu adil mi?" dedi.

- "Devlet Başkanı Şi'ye saygı duyuyorum"

ABD-Çin ilişkilerine de değinen Trump, "Devlet Başkanı Şi'ye büyük saygı duyuyorum. Kendisi inanılmaz biri ancak Çin ile bir sorunumuz var; bizimle yıllık 500 milyar dolarlık ticaret açığı var ve bununla yaşamamız mümkün değil. O yüzden Çin ile çalışmalı ve müzakere etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki fikri mülkiyet hakları konusunu değerlendiren Trump, bu konuda da Washington ile Pekin'in müzakere etmesi gerektiğini kaydetti.

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ABD ABD-Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar Donald Trump

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