ABD-Meksika sınırına ABD ordu koruması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Meksika arasındaki sınıra duvar örülünceye kadar sınırı Amerikan ordusunun koruyacağını belirtti.

Beyaz Saray'da Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaitė, Letonya Cumhurbaşkanı Raimonds Vējonis ve Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid'i ağırlayan ABD Başkanı Trump, Baltık liderlerine verdiği çalışma yemeği öncesinde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

ABD-Meksika sınırının güvenliğinin ülkesi için çok önemli olduğunu ve Savunma Bakanı Jim Mattis ile konuyu görüştüğünü ifade eden Trump, "Bir duvarımız ve esaslı güvenliğimiz olana kadar sınırımızı ordumuzla koruyacağız. Bu büyük bir adım. Bunu daha önce yapmamıştık." dedi.

- Meksika'ya NAFTA tehdidi

Duvar konusunda Meksika ile ortak adımlar atmaları gerektiğini, aksi halde Meksika ile Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) sürdürmeyeceğini belirten Trump, Meksika'dan gelen göçmen kervanlarının da sonlandırılması için bir şeyler yapılması gerektiğini ifade etti.

Söz konusu anlaşmanın Meksika lehine ve kendileri aleyhine olduğunu savunan Trump, bir kez daha bu ülkeyle aralarındaki anlaşmaların sınır güvenliği kapsamında ele alınacağını bildirdi.