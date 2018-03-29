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ABD-Meksika sınırına duvar örülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 23:55 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump: - "(ABD-Meksika sınırına duvar) Bu duvara ihtiyacımız var ve onu inşa etmeye başladık. Bundan gurur duyuyorum"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika sınırına örülen duvara uyuşturucu kaçakçılarını engellemek için ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Bu duvara ihtiyacımız var ve onu inşa etmeye başladık. Bundan gurur duyuyorum." dedi.

Ohio'da Müteahhitler Birliği üyeleriyle bir araya gelen ABD Başkanı Trump, Meksika sınırına örülmeye başlanan duvarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump, söz konusu duvara güvenlik ve uyuşturucu kaçakçılarını engellemek amacıyla ihtiyaç duyduklarını kaydederek, "Bu duvara ihtiyacımız var ve onu inşa etmeye başladık. Bundan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Kendisinin başkan olmadan önce müteahhit olduğunu ve çok sayıda bina inşa ettiğini hatırlatan Trump, "Benim yaptığım iş buydu. İnşaat işinde her zaman iyiydim. Yaptığım en iyi şeydi. Sanıyorum başkanlıktan daha iyiydim. Başkanlıkta daha iyi olacağız." ifadesini kullandı.

- Trump’tan Meksika duvarını savunma bütçesinden karşılama teklifi

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, Savunma Bakanı Jim Mattis’in ABD Başkanı Trump ile Meksika sınırına örülecek duvarın savunma bütçesinden sağlanmasını konuştuğunu söyledi.

Haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan White, Trump’ın geçen hafta Pentagon’a 2018 mali yılı için ayrılan 700 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladığını hatırlattı.

- Trump, Mattis ile görüştü

Bir gazetecinin Trump’ın ABD-Meksika arasına örülecek duvarı savunma bütçesinden karşılamayı planladığını, bu konunun Pentagonun gündeminde olup olmadığını sorması üzerine White, “Bakan (Mattis) bu konuda Başkan ile konuştu. Fakat ne konuştuklarına dair elimde herhangi bir detay yok ancak teklifle ilgili konuştular; çünkü Amerikalıların güvenliği Bakan için son derece önemli.” açıklamasını yaptı.

Trump hafta başında Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Ordumuzu tekrar inşa etmek için (2018 yılında) 700 ve (2019 yılında) 716 milyar dolar aldığı için çok fazla istihdam sağlandı ve ordumuz artık yine zengin. Ülkemize akın eden muharip düşmanlara ve uyuşturucuya karşı büyük bir duvar örmek, ulusal savunmamızla alakalı. Duvarı onun (ordu) üzerinden inşa edelim.” ifadesine yer vermişti.

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