ABD-Meksika sınırına duvar örülmesi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika sınırına örülen duvara uyuşturucu kaçakçılarını engellemek için ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Bu duvara ihtiyacımız var ve onu inşa etmeye başladık. Bundan gurur duyuyorum." dedi.

Ohio'da Müteahhitler Birliği üyeleriyle bir araya gelen ABD Başkanı Trump, Meksika sınırına örülmeye başlanan duvarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump, söz konusu duvara güvenlik ve uyuşturucu kaçakçılarını engellemek amacıyla ihtiyaç duyduklarını kaydederek, "Bu duvara ihtiyacımız var ve onu inşa etmeye başladık. Bundan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Kendisinin başkan olmadan önce müteahhit olduğunu ve çok sayıda bina inşa ettiğini hatırlatan Trump, "Benim yaptığım iş buydu. İnşaat işinde her zaman iyiydim. Yaptığım en iyi şeydi. Sanıyorum başkanlıktan daha iyiydim. Başkanlıkta daha iyi olacağız." ifadesini kullandı.

- Trump’tan Meksika duvarını savunma bütçesinden karşılama teklifi

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, Savunma Bakanı Jim Mattis’in ABD Başkanı Trump ile Meksika sınırına örülecek duvarın savunma bütçesinden sağlanmasını konuştuğunu söyledi.