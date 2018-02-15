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'ABD, Menbiç’te Türk askeriyle mi savaşacak?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 05:10 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, ABD ile Türkiye arasındaki gerginliği köşesine taşıdı. İşte Abdulkadir Selvi'nin "ABD, Menbiç’te Türk askeriyle mi savaşacak?" başlıklı yazısından bir bölüm.

'ABD, Menbiç’te Türk askeriyle mi savaşacak?'

Türkiye, artık ABD’siz hatta ABD’ye rağmen politikalar oluşturmayı öğrendi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ”ABD, Ortadoğu’da Türkiyesiz yapamaz. ABD, Ortadoğu’da YPG’ye dayanarak kalamaz. Ama Türkiye, ABD’siz yapar” dedikten sonra sıraladı:

“ABD, Katar’a ambargo koydu, başarılı olamadı.

İran’daki ayaklanmayı destekledi, başarısız oldu.

Kudüs oylamasında BM’de kaybetti.

Irak’ta, Suriye’de başarılı olamadı. Fırat Kalkanı operasyonunu engelleyemedi, Afrin’i durduramadı.

Sahada sürekli kaybeden ABD var”

Afrin ve Menbiç, Türk-Amerikan ilişkisinin sınanacağı yer olacak.

Şu sözler Bekir Bozdağ’a ait, ”Türkiye, giremesin diye ABD, Münbiç’e asker yığıyor. Oraya gireceğiz. O zaman ne yapacak ABD, Türk askeriyle savaşacak mı?”

Soru önemli, cevabını ise sahada göreceğiz.

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ABD Menbiç Türkiye abdulkadir selvi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
katara ambargo koydu başarılı olamadı diyorsun. kesinlikle yanlış. gayet başarılı oldu A.selvicim. katar lideri Amerikaya batıni tazeledi ve milyarlarca dolarlık silah siparişi vermedi mi? Lütfen makale yazarken cümlelerinizi düşünerek yazın...
Vuruşacağımızı zannetmiyorum ABD'le.. Ruslar'a o zevki taktırmaz diye düşünüyorum, ABD.. Ayriyetten bence ABD'nin ortadoğu'da ortağı değişti, Suudiler'e top geçti..Top onlarda bence
Sanmıyorum... Abd Münbiç'i boşaltacağını, söz vermişti, muhtemelen boşaltacak ama bunu akp nin başarısı algısıyla 2019 seçimleri ve son zamanlarda militaris yandaş kazanmada önemli avantajlar sağlanma hedefi olma ihtimali çok yüksek
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