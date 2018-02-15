'ABD, Menbiç’te Türk askeriyle mi savaşacak?'

Türkiye, artık ABD’siz hatta ABD’ye rağmen politikalar oluşturmayı öğrendi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ”ABD, Ortadoğu’da Türkiyesiz yapamaz. ABD, Ortadoğu’da YPG’ye dayanarak kalamaz. Ama Türkiye, ABD’siz yapar” dedikten sonra sıraladı:

“ABD, Katar’a ambargo koydu, başarılı olamadı.

İran’daki ayaklanmayı destekledi, başarısız oldu.

Kudüs oylamasında BM’de kaybetti.

Irak’ta, Suriye’de başarılı olamadı. Fırat Kalkanı operasyonunu engelleyemedi, Afrin’i durduramadı.

Sahada sürekli kaybeden ABD var”

Afrin ve Menbiç, Türk-Amerikan ilişkisinin sınanacağı yer olacak.

Şu sözler Bekir Bozdağ’a ait, ”Türkiye, giremesin diye ABD, Münbiç’e asker yığıyor. Oraya gireceğiz. O zaman ne yapacak ABD, Türk askeriyle savaşacak mı?”

Soru önemli, cevabını ise sahada göreceğiz.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız