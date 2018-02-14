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ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel, Erbil'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 20:24 | Son Güncelleme

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel, IKBY Başbakanı Barzani ile Erbil'deki Başbakanlık konutunda bir araya geldi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlık resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Barzani ve Votel, basına kapalı gerçekleşen görüşmede "Irak, IKBY ve bölgedeki askeri durumu, terör örgütü DEAŞ'ın ortadan kaldırılmasından sonraki süreçle Erbil ve Bağdat'ın ortak teknik heyetleri arasındaki müzakereleri" ele aldı.

Votel, görüşmede Barzani'ye ABD'nin Peşmerge güçlerine yardımının devam edeceğini, Erbil ve Bağdat arasındaki diyalog görüşmelerine de destek verdiğini iletti.

IKBY Başbakanı Barzani'nin ise terörle mücadele konusunda ABD'nin Peşmerge'ye desteğinden dolayı Votel'e teşekkür ederek, askeri yardımların devam etmesi temennisinde bulunduğu belirtildi.

Votel ve Barzani görüşmesine IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, İçişleri Bakanı Kerim Sincari, Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Felah Mustafa ve Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
CENTCOM IKBY Joseph Votel

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