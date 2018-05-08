ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

İbrahim Kalın açıklamasında, "ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır. Çok taraflı anlaşma, diğer ülkelerle devam edecektir. Türkiye, nükleer silahların her türüne karşı olan kararlı tutumunu sürdürecektir." dedi.

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