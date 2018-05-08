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ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 22:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ABD'nin İran kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, açıklamasında, 'ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır' ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

İbrahim Kalın açıklamasında, "ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır. Çok taraflı anlaşma, diğer ülkelerle devam edecektir. Türkiye, nükleer silahların her türüne karşı olan kararlı tutumunu sürdürecektir." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı İbrahim Kalın ABD iran kararı tepki Türkiye

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu Trump Iran la çok uğraşıyor. Suriye den sonra sıra Iran a gelecek. O gün geldiginde Tayyip Iran in da parçalanması icin elinden geleni yapacaktır.
Mirac kandilinde ABD attigi fuzelere sevinen alcak papa dostlari var bu ulkede
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