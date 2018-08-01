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ABD'nin Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından Ankara sessizliğini bozdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 21:41 | Son Güncelleme

ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararına Ankara'dan cevap gecikmedi. Türkiye tedbirlerini alacağı, cevap verileceği vurgulandı. Türkiye, açıklamasında, ''ABD'de aklıselimin galip geleceğini umuyoruz.'' dedi

ABD'nin Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından Ankara sessizliğini bozdu!

Beyaz Saray'ın "İçişleri ve Adalet Bakanı'na yaptırım uygulanacak" açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Yaptırımın gerekçesi olarak iki bakanın Rahip Brunson davasıyla ilişkili olması gösterildi. Yaptırım kararına Ankara'dan cevap gecikmedi.

Habertürk'ün haberine göre bir Hükümet yetkilisi tarafından yapılan açıklamada "Türkiye, elbette tedbirlerini alacak, ABD tarafı bir adım atarsa bu adımlara cevap verecektir" denildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şu anda ABD makamları ile görüşmeler sürüyor. Bu görüşmeler karşılıklı anlayışa dayalı ve oldukça yapıcı bir atmosferde sürüyor. İki ülkenin de geçmişten gelen güçlü bağları ve stratejik işbirliği var. Görüşmelerde iki taraf da bu ilişkileri koruyacak iradeyi ortaya koydu.

"TALİHSİZLİK OLUR"

ABD tarafında, bu görüşmelere ve kurulan diyalog mekanizmasına rağmen, kamuoyuna yansıtıldığı gibi bir “ekonomik yaptırım” çalışması içerisine girilmesi talihsizlik olur. Görüşmeler bu kadar yapıcı bir havada geçerken, bu sürece geri döndürülemez şekilde zarar verilme çabası kabul edilemez.

"ABD ADIM ATARSA, ADIMLARA CEVAP VERİLECEKTİR"

Türkiye bu diyalog sürecinin iki ülke için de olumlu sonuçlar vermesini amaçlıyor. Ancak elbette, ABD’den olası bir yaptırım kararına mütekabiliyet esasına göre cevap verilecektir. Bu kapsamda hükümetimiz, ABD’nin kararına karşı bir yaptırım listesi hazırlamak üzere çalışmalara başladı. Türkiye, elbette tedbirlerini alacak, ABD tarafı bir adım atarsa bu adımlara cevap verecektir.

"İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ ONARILAMAYACAK ŞEKİLDE ZARAR GÖRECEKTİR"

Kurulan diyalog mekanizmasının işletileceğini, ABD tarafında aklı selimin ve diplomasinin galip geleceğini umuyoruz. Aksi takdirde iki ülke ilişkileri onarılmayacak şekilde zarar görecektir"


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Anahtar Kelimeler:
ABD Süleyman Soylu abdülhamit gül Ankara yaptırım

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
işte beklenen cevap. alkışlıyorum ve hürmetle tebrik ederim. helal be. işte güçlü Türkiye ve ABD'ye verdiğimiz o büyük cevap
Hayret 'Son derece sert açıklama' diye başlık atılmamış...
abd,,,ALLAH sonunu getirecek İNŞAALLAH,,,,,bunun da ,,,TÜRKİYE nin elinden olmasını RABBİM den DİLİYORUM,,,,
hadi küçük enişte sende ekonomiyi düzelt ver cevabı. ekonomi tavan yaptı. dolar 1 Euro 1,2 dolar. yaşa küçük enişte
Memleketi once tek adama cesitli oyunlarla mahkum edip sonrada inat yoluyla batiracaklar,son 30 yilin kazanimlari ne hizla kaybedilecek iyi izleyin
Çoook yakında papaz serbest kalır.
Benim merak ettiğim konu şu; Dolar Turkiyede neden yasaklanmıyor. dolar kullanmak suç sayılsın. Çin ve Rusyayla kendi para birimi üzerinden ticaret yapalim. doları kesinlikle yasaklayalim
Vize geriliminde chp li vekiller tv de amerika güçlü başedemeyiz hükümet geri adım atmalı dedi geri adımı amerika atti gene dik durmalı birlik olmalıyız mandacı chp amerikan uşsğıdır
Yaptırıcam dedim dedim inanmadınız,bakın ne oldu şimdi DEMİŞ,sonra da UMMUŞ.
ufaktan geri vitesi tutalım dudağımızı hazırlayalım öpülecek ele uzanalım
Angajman kuralları gereği sizde ABD li Bakanlar hakkında yaptırım kararı alın ! Aksi takdirde Reis'in karizması yerle bir olur.. Demedi demeyin..
Mütekabiliyet gereği sizde, ABD li Bakanlar hakkında yaptırım uygulayın..
HİM ORTAGINIZLA ARANIZDA AÇILDI SIMDİ NE OLUCAK MERAK
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