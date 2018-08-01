ABD'nin Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından Ankara sessizliğini bozdu!

Beyaz Saray'ın "İçişleri ve Adalet Bakanı'na yaptırım uygulanacak" açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Yaptırımın gerekçesi olarak iki bakanın Rahip Brunson davasıyla ilişkili olması gösterildi. Yaptırım kararına Ankara'dan cevap gecikmedi.

Habertürk'ün haberine göre bir Hükümet yetkilisi tarafından yapılan açıklamada "Türkiye, elbette tedbirlerini alacak, ABD tarafı bir adım atarsa bu adımlara cevap verecektir" denildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şu anda ABD makamları ile görüşmeler sürüyor. Bu görüşmeler karşılıklı anlayışa dayalı ve oldukça yapıcı bir atmosferde sürüyor. İki ülkenin de geçmişten gelen güçlü bağları ve stratejik işbirliği var. Görüşmelerde iki taraf da bu ilişkileri koruyacak iradeyi ortaya koydu.

"TALİHSİZLİK OLUR"

ABD tarafında, bu görüşmelere ve kurulan diyalog mekanizmasına rağmen, kamuoyuna yansıtıldığı gibi bir “ekonomik yaptırım” çalışması içerisine girilmesi talihsizlik olur. Görüşmeler bu kadar yapıcı bir havada geçerken, bu sürece geri döndürülemez şekilde zarar verilme çabası kabul edilemez.