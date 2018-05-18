ABD'nin Teksas eyaletinde Trump'ın golf kulübü ile bir okula silahlı saldırı düzenlendi

ABD'nin güney eyaletlerinden Teksas'ta bir okulda silah sesleri duyuldu. Houston yakınlarındaki Santa Fe'de yer alan bir lisede, sabah saatlerinde ateş açıldı.
Bir televizyona telefonla bağlanan bir öğrenci, saldırganın sanat dersinde içeriye girdiğini ve ateş açmaya başladığını söyledi.
BBC: EN AZ 8 KİŞİ ÖLDÜ
Ölü ya da yaralı sayısı konusunda henüz resmi bir açıklama yok ancak can kaybı haberlerini CNN International dünyaya duyurdu. BBC ise, en az sekiz kişinin öldüğünü bildiriyor.
Polis yetkilileri, okulu kana bulayan saldırganın yakalandığını açıkladı.
TRUMP'TAN İLK MESAJ: TANRI HEPİMİZİ KUTSASIN
ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili yaptığı paylaşımda "Teksas'ta okula silahlı saldırı. İlk haberler iyi gözükmüyor. Tanrı hepimizi kutsasın!" ifadesini kullandı.
Houston'ın 48 kilometre güneydoğusunda yer alan Santa Fe'de, yaklaşık 13 bin insan yaşıyor.
Okul saldırılarının sıklıkla yaşandığı ABD'de 14 Şubat'ta benzer bir saldırı olmuş, o olayda da 17 kişi hayatını kaybetmişti.
ABD BAŞKANI TRUMP'UN GOLF TESİSLERİNE SİLAHLI SALDIRI
Florida eyaletinin Doral şehrinde yerel saat ile 01.30'da meydana gelen olayda, saldırganın, Trump'a ait Ulusal Doral Golf Klubü'ne girerek direkten Amerikan bayrağını indirdiği ve daha sonra da lobi bölümünde Trump aleyhine sloganlar atarak etrafa ateş açtığı bildirildi.
Güvenlik görevlilerinin olay yerine gelmesiyle çatışma yaşandığını belirten Miami-Dade Polis Şefi Juan Perez, "Saldırgan ilk başta tavana ateş ederek güvenlik görevlilerinin gelmesini bekledi ve pusu kurmak istedi. Pusu kurmayı başardı ancak çatışmada başarılı olamadı." ifadelerini kullandı.
Perez, yakalanarak tutuklanan saldırganın çatışmada yaralandığını ve bir polisin de kolunun kırıldığını belirtti.
Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor
BM İnsan Hakları Konseyi, Gazze'deki katliam için harekete geçiyor
İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu
Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü
Son dakika! Reuters duyurdu: Suriye Hama havalimanında patlama
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor
Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor
Okuyucu Yorumları 9 yorum