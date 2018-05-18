ABD'nin Teksas eyaletinde Trump'ın golf kulübü ile bir okula silahlı saldırı düzenlendi

ABD'nin güney eyaletlerinden Teksas'ta bir okulda silah sesleri duyuldu. Houston yakınlarındaki Santa Fe'de yer alan bir lisede, sabah saatlerinde ateş açıldı.

Bir televizyona telefonla bağlanan bir öğrenci, saldırganın sanat dersinde içeriye girdiğini ve ateş açmaya başladığını söyledi.

BBC: EN AZ 8 KİŞİ ÖLDÜ

Ölü ya da yaralı sayısı konusunda henüz resmi bir açıklama yok ancak can kaybı haberlerini CNN International dünyaya duyurdu. BBC ise, en az sekiz kişinin öldüğünü bildiriyor.

Polis yetkilileri, okulu kana bulayan saldırganın yakalandığını açıkladı.

TRUMP'TAN İLK MESAJ: TANRI HEPİMİZİ KUTSASIN

ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili yaptığı paylaşımda "Teksas'ta okula silahlı saldırı. İlk haberler iyi gözükmüyor. Tanrı hepimizi kutsasın!" ifadesini kullandı.

Houston'ın 48 kilometre güneydoğusunda yer alan Santa Fe'de, yaklaşık 13 bin insan yaşıyor.

Okul saldırılarının sıklıkla yaşandığı ABD'de 14 Şubat'ta benzer bir saldırı olmuş, o olayda da 17 kişi hayatını kaybetmişti.

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