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ABD'nin Teksas eyaletinde Trump'ın golf kulübü ile bir okula silahlı saldırı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 17:32 | Son Güncelleme

Teksas'taki bir liseye giren saldırgan silahını peş peşe ateşledi, çok sayıda kişinin öldüğü bildiriliyor. Polis yetkilileri, okulu kana bulayan saldırganın yakalandığını açıkladı. BBC saldırıda en az 8 kişinin öldüğünü bildirdi. Florida eyaletinde bir kişi, ABD Başkanı Donald Trump'un sahibi olduğu golf tesislerine silahlı saldırı gerçekleştirdi.

ABD'nin güney eyaletlerinden Teksas'ta bir okulda silah sesleri duyuldu. Houston yakınlarındaki Santa Fe'de yer alan bir lisede, sabah saatlerinde ateş açıldı.

Bir televizyona telefonla bağlanan bir öğrenci, saldırganın sanat dersinde içeriye girdiğini ve ateş açmaya başladığını söyledi.

BBC: EN AZ 8 KİŞİ ÖLDÜ

Ölü ya da yaralı sayısı konusunda henüz resmi bir açıklama yok ancak can kaybı haberlerini CNN International dünyaya duyurdu. BBC ise, en az sekiz kişinin öldüğünü bildiriyor.

Polis yetkilileri, okulu kana bulayan saldırganın yakalandığını açıkladı.

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TRUMP'TAN İLK MESAJ: TANRI HEPİMİZİ KUTSASIN

ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili yaptığı paylaşımda "Teksas'ta okula silahlı saldırı. İlk haberler iyi gözükmüyor. Tanrı hepimizi kutsasın!" ifadesini kullandı.

Houston'ın 48 kilometre güneydoğusunda yer alan Santa Fe'de, yaklaşık 13 bin insan yaşıyor.

Okul saldırılarının sıklıkla yaşandığı ABD'de 14 Şubat'ta benzer bir saldırı olmuş, o olayda da 17 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD BAŞKANI TRUMP'UN GOLF TESİSLERİNE SİLAHLI SALDIRI

Florida eyaletinin Doral şehrinde yerel saat ile 01.30'da meydana gelen olayda, saldırganın, Trump'a ait Ulusal Doral Golf Klubü'ne girerek direkten Amerikan bayrağını indirdiği ve daha sonra da lobi bölümünde Trump aleyhine sloganlar atarak etrafa ateş açtığı bildirildi.

Güvenlik görevlilerinin olay yerine gelmesiyle çatışma yaşandığını belirten Miami-Dade Polis Şefi Juan Perez, "Saldırgan ilk başta tavana ateş ederek güvenlik görevlilerinin gelmesini bekledi ve pusu kurmak istedi. Pusu kurmayı başardı ancak çatışmada başarılı olamadı." ifadelerini kullandı.

Perez, yakalanarak tutuklanan saldırganın çatışmada yaralandığını ve bir polisin de kolunun kırıldığını belirtti.

Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Teksas ABD silahlı saldırı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Allah daha beter etsin inşallah siz bizim canımızı kudüste yaktınız Rabbim sizin canınızı her yerde ve her zaman yaksın inşallah
Missss gibi haber
beslediğiniz yılan elbet sizi sokacak birgün
Bin beter olsunlar inşallah
kutsasın coni öyle bir kutsasın ki kıyamet kopsun tepenizde
Güzeeeel
Tanri’yi siyasetinize alet etmeseniz dunya daha yasanilir bir hale gelecek, bir avuc soytari dunyanin icine ediyor sonra Tanri’nin işiymiş gibi dualar ediyor. Ruzgar ekersin, firtina bicersin. Ama olan yine halka oluyor, ne makus bir talih dimi...
dahada beter olasınız inşallah
tanrı, bizi senden korusun.....
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