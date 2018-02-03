ABD nükleer silah kapasitesini artırmaya hazırlanıyor

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Nükleer Durum İnceleme Belgesini yayınladı.

Ulusal Güvenlik ve Ulusal Savunma Belgelerinden sonra, ülkenin nükleer kapasite durumunu mercek altına alan Nükleer Durum İnceleme Belgesinin detayları Savunma Bakanlığı Müsteşarı Patrick Shanahan tarafından açıklandı.

Shanahan, 2018 Nükleer Durum İnceleme Belgesinin nükleer kapasite, komuta ve kontrol sistemini büyük ölçüde modernize edilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Müsteşar, ABD'nin denizaltılardan fırlatılan balistik füze harp başlıklarını azaltıp bunun yerine ABD'nin Soğuk Savaş sırasında kullandığı denizden fırlatılan nükleer seyir füzelerini modernize ederek tekrar sahaya çıkaracağını açıkladı.

Bunun uluslararası anlaşmaları ihlal edecek herhangi bir yeni savaş başlığı sayısını veya nükleer stok miktarını artırmayacağını ifade eden Shanahan ABD'nin nükleer gücünü "en uç durumlarda" kullanmayı düşüneceğini belirtti.

- Mattis'ten Soğuk Savaş vurgusu

Belgede açıklamalarına yer verilen Savunma Bakanı Mattis ise uluslararası güvenlik bakımından son derece karmaşık bir dönemden geçildiği bir noktada ABD'nin nükleer gücünü modernize etmesinin önemine işaret etti.