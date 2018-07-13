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ABD öncülüğündeki koalisyon rejim hedeflerini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 21:50 | Son Güncelleme

ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor ilinde Esed rejimi hedeflerine saldırı düzenledi - Saldırıda en az 40 rejim askeri öldü

DEYRİZOR/İDLİB (AA) - ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor ilinde Esed rejimine ait hedefleri vururken, saldırıda en az 40 rejim askeri öldü.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Deyrizor'a bağlı Ebu Kemal beldesi kırsalındaki rejim güçleri, sabah saatlerinde Fırat'ın doğusunda yer alan ve DEAŞ'ın kontrolündeki Hecin beldesine ilerlemeye çalıştı.

Rejim askerleri, Fırat nehri üzerine karşıya geçmek için mobil köprü kurarak Hecin beldesi etrafına ulaştı. Rejim güçlerinin Hecin'in etrafına yerleştikten birkaç saat sonra koalisyon uçaklarının şiddetli saldırısına uğradığı bildirildi.

Saldırıda aralarında üst düzey rejim subaylarının da bulunduğu en az 40 rejim askeri hayatını kaybetti, diğerleri ise bölgeden çekilmek zorunda kaldı.

Ayrıca koalisyon uçakları, rejimin Fırat'ı geçmek için kurduğu seyyar köprüyü vurarak kullanılamaz hale getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Deyrizor koalisyon saldırısı Suriye

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