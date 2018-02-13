"ABD, Ortadoğu'daki barış sürecinde ara buluculuk rolünü kaybetti"

Trump yönetiminin İsrail'in Filistin'deki insan hakları ihlallerini ve yerleşim birimlerini genişletmesini de eleştirmeyi bırakıp onlarca yıllık Amerikan politikasını değiştirdiğine dikkati çeken Ureykat, ABD'nin iki devletli çözümden uzaklaştığını vurguladı.

Trump'ın İsrail'in yasa dışı yerleşim planlarını destekleyen David Friedman'ı ABD'nin İsrail Büyükelçisi atayarak Filistinlileri dinlemek istemediğini ortaya koyduğunu belirten Ureykat, Trump'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yapıcı girişimlerini de görmezden geldiğini ve barış sürecinin tıkanmasından Filistinlileri sorumlu tuttuğunu ifade etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini İsrail-Filistin sorununda taraf tutup, uluslararası hukukun ve uluslararası örgütlerin rolünü ve Ortadoğu'daki barış sürecinde Amerikan diplomatik geleneğini göz ardı etmekle suçladı ve ABD'nin böylece Ortadoğu'daki barış sürecinde yegane ara buluculuk rolünü kaybettiğini bildirdi.

Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının İsrail'i Filistinlileri işgal altındaki Doğu Kudüs'ten zorla çıkarmaya yönelik politikalar izlemeye teşvik ettiği değerlendirmesinde bulunan Ureykat, ABD yönetiminin bu kararının BM Güvenlik Konseyinin 478 sayılı kararını ihlal ettiğini ve Kudüs'ün nihai statüsüne müzakereler sonucunda karar verilmesi gerektiğini belirten 1991 tarihli ABD beyanıyla çeliştiğini vurguladı.

Saib Ureykat, ABD'den destek alan İsrail hükümetinin iki devletli çözümü reddettiğini ve Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile damadı ve Ortadoğu Başdanışmanı Jared Kushner'in barış için gerekli temel meseleleri görüşmekten kaçındığına dikkati çekti.

Ureykat, ''ABD Başkanı Trump, İsrail-Filistin sorununda taraf tutarak, uluslararası hukukun ve uluslararası örgütlerin rolünü ve Ortadoğu'daki barış sürecinde Amerikan diplomatik geleneğini göz ardı etti. Böylece ABD, Ortadoğu'daki barış sürecinde yegane ara buluculuk rolünü kaybetti.'' ifadelerini kullandı.

Filistin'in uluslararası toplum için ''başarısız bir sınav'' olduğuna işaret eden Ureykat, İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerinden sorumlu tutulması ve müzakereler için uluslararası bir çatı oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Trump'ın Kudüs kararından sonra Filistin'in barış arayışı için Rusya, Çin, Japonya, Güney Afrika, Hindistan ve Avrupa Birliği'nden liderlerle görüşmeler yaptığını ifade eden Ureykat, Abbas'ın Güvenlik Konseyi'nde de barış vizyonunu sunacağını belirtti.