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"ABD, Ortadoğu'daki etkinliğini kaybediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 00:03 | Son Güncelleme

Ülkede yapılan bir ankete katılan Amerikalıların yüzde 69'una göre ABD, Ortadoğu'daki nüfuzunu Rusya, İran ve Çin gibi ülkelere kaptırıyor - Ankete katılanların yüzde 54'ü İran'la nükleer anlaşmadan çıkmak yerine anlaşmanın yeniden müzakere edilmesinin daha doğru olacağını savundu - Trump'ın Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararını destekleyenlerin oranı yüzde 60, karşı çıkanların oranı ise yüzde 40 düzeyinde

WASHINGTON (AA) - ABD'de yapılan yeni bir ankete göre Amerikan halkının yüzde 69'u, ülkenin Ortadoğu'daki etkinliğini Rusya, İran ve Çin gibi ülkelere kaptırdığını düşünüyor.

Amerikan "The Hill" haber sitesinde yer alan ve Harvard CAPS ile Harris Poll firmalarının yaptığı anket, Amerikan dış politikasıyla ilgili ilginç verileri ortaya koydu.

Buna göre, ankete katılan yetişkin Amerikalıların yüzde 69'u, ABD'nin Ortadoğu'daki etkinliğinin giderek azaldığını, Rusya, İran ve Çin gibi ülkelerin etkilerini artırdığını düşünüyor.

ABD'nin son dönemde Ortadoğu ile ilgili aldığı kararların bu süreçte etkili olduğuna işaret edilen haberde, Donald Trump yönetiminin özellikle İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Kudüs kararının yansımalarına dikkat çekildi.

- "İran'la nükleer anlaşma yeniden müzakere edilmeliydi"

Anketin İran'la ilgili bölümünde ise Trump yönetimine destekten çok eleştiri geldi. Ankete katılanların yüzde 54'ü İran'la nükleer anlaşmadan çıkmak yerine anlaşmanın yeniden müzakere edilmesinin daha doğru olacağını savundu. Trump'ın İran kararına tam destek verenlerin oranı ise yüzde 46 düzeyinde kaldı.

Ancak katılımcıların yüzde 65'inin, İran'ın nükleer anlaşmaya sadık kalmadığı görüşünü beyan etmesi de dikkat çekti.

- Kudüs kararına destek

Öte yandan Trump yönetiminin Tel Aviv'deki ABD üyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararı, Amerikan halkından destek gördü. Ankete göre katılımcıların yüzde 60'ı Kudüs kararını desteklerken, yüzde 40'ı ise kararı doğru bulmadıklarını dile getirdi.

Aynı ankette Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin katliamına yönelik sorularda ise şiddetin sorumlusunun Hamas olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 49, ABD'nin sorumlu olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 29, İsrail'in olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 22 olarak gerçekleşti.

Anketin 21-22 Mayıs günlerinde bin 347 Amerikalı seçmen üzerinde yapıldığı kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs'taki açıklamasında ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015'te askıya alınan İran ekonomik yaptırımlarının en güçlü şekilde yeniden hayata geçirileceğini bildirmişti.

ABD yönetimi, 14 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak Ortadoğu barışına ciddi zarar veren bir adım atmıştı. Abluka altındaki Gazze sınırında ABD büyükelçiliğinin açıldığı gün, hem büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması hem de İsrail'in kuruluş yılı olan Nekbe'yi (Büyük Felaket) anmak için düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 60'tan fazla Filistinli şehit olmuş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD çin Donald Trump İRAN Ortadoğu Rusya

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