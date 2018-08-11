ABD, Pakistan ile askeri eğitim programlarını durduruyor

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Ocak 2018'de Başkan Donald Trump'ın Pakistan'a güvenlik yardımlarını askıya almasının ardından şu ana kadar bu ülkeyle olan 97 askeri eğitim programının iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Trump'ın Pakistan'a olan güvenlik yardımlarını ocak ayında durdurduğuna dikkati çekti.

Yetkili, açıklamasında, ABD'nin Pakistan'dan bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konularında daha fazla beklentiye sahip olduğunu ancak bu beklentilerin karşılanamadığını iddia etti.

- 97 askeri eğitim programı iptal edildi

Pakistan'ın Taliban ve Hakkani gibi gruplara karşı istikrarlı adımlar atamadığı ve bunun üzerine Ocak 2018'de Trump'ın söz konusu yardımları askıya alma kararı verdiğini iddia eden yetkili, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu bağlamda bugüne kadar Pakistan'ın katıldığı 3,29 milyon dolar değerinde 97 eğitim programı iptal edildi. Buna 66 uluslararası askeri eğitim programı, 25 terörle mücadele ortaklık programı ve 6 bölgesel merkez eğitimi de dahil ancak ABD, kendi ulusal çıkarları çerçevesinde Pakistan'a sivil yardımlarını sürdürecektir."