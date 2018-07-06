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ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 20:02 | Son Güncelleme

  AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait güdümlü füze derstroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL (DHA) - AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait güdümlü füze derstroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botları eşlik etti. Savaş gemisinde füze rampaların olduğu ve askerlerin silahlarla nöbet tuttuğu görüldü.

ABD donanmasına ait 78 Borda numaralı 'USS Porter' isimli güdümlü füze derstroyeri saat 16.30'da Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girdi. ABD donanmasına ait muhrip savaş gemisine sahil güvenlik botları da eşlik etti. Gemi saat 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet köprüsü altından geçti. ABD savaş gemisinin geçişi sırasında çok sayıda askerinin güvertede olduğu gözlendi. Geminin ön ve arka kısmında ağır makineli silahlar ile askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Savaş gemisinin orta kısmında füze rampalarının olduğu gözlenirken güvertedeki bazı askerlerin de dürbün ile kıyıyı izlediği görüldü. ABD savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.

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