HABER

ABD SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZDAN GEÇTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 18:31 | Son Güncelleme

  * İstanbul Boğazı'ndan geçen savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.

* İstanbul Boğazı'ndan geçen savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.
* Savaş gemisine sahil güvenlik botları da eşlik etti.
* Geminin arka kısmında askeri helikopter görülürken helikopterin yan tarafında ise ağır silahlar ile nöbet tutan askerler dikkat çekti.

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait 20 Borda numaralı USS 'Mount whitney' adlı gemi saat 17.00'da Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girdi.
Savaş gemisine sahil güvenlik botları da eşlik etti. ABD savaş gemisinin geçişi sırasında çok sayıda askerin güvertede olduğu gözlendi.
Geminin arka kısmında askeri helikopter görülürken helikopterin yan tarafında ise ağır silahlar ile nöbet tutan askerler dikkat çekti.
189 metre uzunluğunda 33 metre genişliğinde 'Blue Ridge' sınıfı komuta ve kontrol gemisi Karadenize açıldı.
Dün de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait 78 Borda numaralı 'USS Porter' isimli güdümlü füze derstroyeri saat 16.30'da Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girerek Karadeniz'e açılmıştı.

Görüntü Dökümü
------------------------
-ABD savaş gemisinden genel görüntü
-FSM Köprüsünden detay görüntü
-Gemiden detay görüntü
-Gemideki askerlerden detay görüntü
-Gemide nöbet tutan silahlı askerlerden detay görüntü
- Gemideki helikopterden detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar

PARTNERKaan'ın sevgilisi tatildeKaan'ın sevgilisi tatilde
Kızının düğünü için hazırlık yaparken, pencereden düşüp öldü (2)Kızının düğünü için hazırlık yaparken, pencereden düşüp öldü (2)
HDP'li Ayşe Acar Başaran TBMM'deki milletvekili yeminin yine 22 saniyede tamamladı!HDP'li Ayşe Acar Başaran TBMM'deki milletvekili yeminin yine 22 saniyede tamamladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Kenan Sofuoğlu'nun Lamborghinisi ile ilgili dikkat çeken detay!

Kenan Sofuoğlu'nun Lamborghinisi ile ilgili dikkat çeken detay!

Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler

Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'daki kanlı infazı terör örgütü PKK üstlendi!

Diyarbakır'daki kanlı infazı terör örgütü PKK üstlendi!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaatta göçük: 3 ölü, 1 yaralı!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaatta göçük: 3 ölü, 1 yaralı!

HDP'li Ayşe Acar Başaran TBMM'deki milletvekili yeminin yine 22 saniyede tamamladı!

HDP'li Ayşe Acar Başaran TBMM'deki milletvekili yeminin yine 22 saniyede tamamladı!

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, TBMM'deki yemin törenine bu kez de motoruyla geldi!

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, TBMM'deki yemin törenine bu kez de motoruyla geldi!

CHP'li Tufan Köse TBMM'deki milletvekili yemini esnasında heyecandan kürsüdeki suyu devirdi!

CHP'li Tufan Köse TBMM'deki milletvekili yemini esnasında heyecandan kürsüdeki suyu devirdi!

CHP milletvekili Servet Ünsal dördüncü denemede yemin edebildi

CHP milletvekili Servet Ünsal dördüncü denemede yemin edebildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.