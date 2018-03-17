ABD savaş gemisi Gürcistan'da

BATUM (AA) - ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filosu'na ait USS Oak Hill (LSD-51) savaş gemisi, Gürcistan'ın Batum limanına demirledi.
Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanlığından yapılan açıklamada, ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filosu'na ait USS Oak Hill (LSD-51) savaş gemisinin, Gürcistan'ın Batum limanına geldiği bildirildi.
Gemi mürettebatının 20 Subay ve 400 personelden oluştuğu ve ortak deniz tatbikatı düzenleneceği belirtildi.
Savaş gemisinin Karadeniz'de ikili tatbikatlar için bulunduğu belirtilen açıklamada, geminin, 20 Mart'a kadar Batum'da kalacağı kaydedildi.
Batum limanına ilk kez gelen savaş gemisi, resmi törenle karşılandı.
Törene katılan Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Zurab Pataradze, burada yaptığı konuşmada, geminin, ABD ile Gürcistan arasında güvenlik alanındaki iş birliği kapsamında Batum limanına geldiğini söyledi.
Pataradze, "Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda bulunan Gürcistan ve genel olarak Karadeniz bölgesinde güvenliğin sürdürülmesi için benzer liman ziyaretleri çok önemli." ifadelerini kullandı.
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