ABD Savunma Bakanı Mattis Brezilya'da

RIO DE JANEIRO (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Brezilya ile savunma alanında ortaklıklarını artırmak istediklerini belirtti.
Brezilya'yı ziyaret eden Mattis, Rio de Janeiro kentinde harp okulu öğrencilerine yaptığı konuşmada, ABD'nin Brezilya ile uzay araştırmalarında iş birliği yapma konusuyla ilgilendiğini dile getirdi.
"Brezilya ile savunma alanında ortaklığımızı artırmak istiyoruz" ifadelerini kullanan Mattis, uzay araştırmalarında iş birliği için Brezilya'yı seçtiklerini kaydetti.
Savunma Bakanı olarak ilk kez Latin Amerika'yı ziyaret eden Mattis, Latin Amerika ile uzun soluklu bir iş birliği arzuladıklarını belirtti.
Mattis, Brezilya'nın ardından Arjantin, Şili ve Kolombiya'yı ziyaret edecek.
Çin'in Arjantin'in Patagonia bölgesinde bir uzay istasyonu bulunuyor.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 2020'ye kadar "ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı" kuracaklarını duyurmuştu.
Mattis, Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kurma fikrini desteklediğini söylemiş, "Uzaya gelişen bir savaş alanı olarak bakmalıyız ve kuracağımız şeylerden biri de elbetteki muharip bir kuvvet komutanlığıdır. Bu da içinde bulunduğumuz bir süreçtir." yorumunu yapmıştı.
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