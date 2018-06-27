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ABD Savunma Bakanı Mattis Çin'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 13:57 | Son Güncelleme

Savunma Bakanı Jim Mattis, Çinli mevkidaşı Vey Fınghı ile görüştü

PEKİN (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Çinli mevkidaşı Vey Fınghı ile yaptığı görüşmede "açık ve dürüst diyaloglara" başladıklarını ifade etti.

Çin'in başkenti Pekin'i ziyaret eden Mattis, Çin Savunma Bakanı Vey ile bir araya geldi.

Çin'i 2014'ten bu yana ziyaret eden ilk ABD'li Savunma Bakanı olan Mattis, Vey ile açık ve dürüst görüşmelere başladıklarını belirtti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) ile ilişkilere büyük önem verdiklerini ifade eden Mattis, askeri ilişkilerin iki ülke arasındaki ilişkiler için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Vey, bu ziyaretin iki ülke ve iki ordu arasındaki ilişkilerin aynı zamanda karşılıklı stratejik güvenin ve iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Mattis'in Çin'deki görüşmelerinde Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunun da ele alınması bekleniyor.

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