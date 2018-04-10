ABD Savunma Bakanı Mattis de seyahatlerini erteledi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın Latin Amerika ziyaretini iptal etmesinden sonra Savunma Bakanı Jim Mattis’in hafta sonu Kaliforniya ve Nevada eyaletlerine yapacağı seyahatlerini ertelediği bildirildi.

AA muhabirine açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Binbaşı Sheryl Klinkel, Bakan Mattis’in cuma günü Nevada eyaletine, hafta sonunda da Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentine yapması öngörülen ziyaretleri ertelediğini söyledi.

Sözcü Klinkel, Mattis’in diğer yandan perşembe günü New York’ta Deniz Piyadeleri Kolluk Kuvvetleri Vakfının düzenleyeceği akşam yemeğine katılacağını belirtti.

Binbaşı Klinkel, seyahatin ABD’nin Suriye’ye muhtemel müdahalesi dolayısıyla iptal edilip edilmediği sorusuna ise “Bu konuda spekülasyon yapmayacağım.” ifadesini kullandı.

Mattis’in seyahatlerini erteleme kararının Trump’ın Latin Amerika ziyaretini iptal etmesinden hemen sonra gelmesi dikkati çekti.

Beyaz Saray, Trump'ın önceden planlanmış Latin Amerika ziyaretine gitmeyip, Suriye ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington'da kalacağını açıklamıştı.