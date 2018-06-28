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ABD Savunma Bakanı Mattis Güney Kore'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 19:50 | Son Güncelleme

Güney Koreli mevkidaşı Song Young-moo ile görüşen Jim Mattis, Kuzey Kore ile nükleer müzakereler devam ederken bile ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki mevcut asker sayısını koruyacağını belirtti

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kuzey Kore ile nükleer müzakereler devam ederken bile ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki mevcut asker sayısını koruyacağını söyledi.

Çin'i ziyaret ettikten sonra Güney Kore'ye geçen Mattis, başkent Seul'de Güney Kore Savunma Bakanı Song Young-moo ile bir araya geldi.

Mattis, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Washington'ın Kore Yarımadası'nın tamamıyla nükleer silahlardan arındırılması amacını yineleyerek, ABD'nin yarımadadaki mevcut asker sayısını koruyacağını belirtti.

Jim Mattis, ABD'nin Güney Kore'ye verdiği taahhüt için diplomatik ve askeri imkanlarını kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

ABD ve Güney Kore arasındaki askeri tatbikatın durdurulma kararının diplomatların müzakerelerini yürütmesine yardımcı olacağını ve yarımadada barışçıl çözüm olasılığını artıracağını dile getiren Mattis, aynı zamanda iki ülke güçlerinin herhangi bir zorlu görev karşısında hazır ve tetikte olduğunu ifade etti.

Güney Kore Savunma Bakanı Song da Mattis ile görüşmelerinin "tam zamanında" yapıldığını belirterek, müttefik ülkelerin yeni bir barış ve iş birliğine yol açacak bir dönüm noktasında olduklarını söyledi.

Song, "Güney Kore ve ABD sadece yarımadada değil, aynı zamanda Kuzeydoğu Asya ve dünyada barış ve istikrara yol açacak bu fırsat için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar." dedi.

Görüşmenin ardından yayınlanan ortak bildiride, iki bakanın Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması konusunda yakın iş birliğine vurgu yaptıkları ve bu çerçevede iki tarafın iletişim ve iş birliğini güçlendirme konusunda hem fikir oldukları kaydedildi.

Bildiride, ikili ittifakın hiç olmadığı kadar sağlam olduğu ifade edildi.

Mattis, Çin ziyareti sırasında Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kabul edilmiş ve mevkidaşı Vey Fınghı ile bir araya gelmişti.

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ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Güney Kore Kuzey Kore

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