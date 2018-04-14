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ABD Savunma Bakanı Mattis, saldırının sadece Esed rejimine yönelik olduğunu, yabancıların etkilenmemesi için azami dikkat gösterildiğini söyledi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 05:19 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mattis, saldırının sadece Esed rejimine yönelik olduğunu, yabancıların etkilenmemesi için azami dikkat gösterildiğini söyledi.

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