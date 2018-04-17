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ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Suriye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 21:12 | Son Güncelleme

Mattis: "(Suriye saldırısı) Yaptığımızın uluslararası hukuk ve ülkelerimizin hukukları çerçevesinde doğru olduğuna inanıyoruz ve Esed'in bu sefer mesajı aldığını umuyorum"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD öncülüğündeki Suriye saldırısına ilişkin, "Yaptığımızın uluslararası hukuk ve ülkelerimizin hukukları çerçevesinde doğru olduğuna inanıyoruz ve Esed'in bu sefer mesajı aldığını umuyorum." dedi.

Mattis, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhacka ile ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya geldi.

Toplantı öncesinde iki bakan ve beraberindeki heyetler gazetecilere poz verirken, Suriye saldırısına ilişkin bir soruya Mattis, ABD, Fransa ve İngiltere’nin kimyasal silah yasağını sağlamak için bu adımı atmak üzere birlikte çalıştığını ifade etti.

Mattis, "Yaptığımızın uluslararası hukuk ve ülkelerimizin hukukları çerçevesinde doğru olduğuna inanıyoruz ve Esed'in bu sefer mesajı aldığını umuyorum." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Suriye

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