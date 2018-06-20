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ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarının Ürdün temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 15:07 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarının Ürdün temasları

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi ile ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı John C. Rood'un Amman'da bir araya geldiği bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, görüşmede, ABD ile Ürdün arasındaki ikili ilişkiler ile iş birliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca yetkililerin, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlama çabasında iş birliği ve koordinasyonun devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Haberde, Rood'un Amman ziyaretinin süresine ve geliş zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt dün gerçekleştirdiği Amman ziyareti çerçevesinde Kral 2. Abdullah ile bir araya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Rood Safadi Ürdün

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