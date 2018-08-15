ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon komutanlarından Felix Gedney, Türkiye ve ABD arasında son dönemde yaşanan diplomatik sorunların askeri ilişkileri etkilemediğini bildirdi.
Gedney, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) düzenlenen basın toplantısında, kendisine yöneltilen sorular üzerine Türkiye ve ABD ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Türkiye ve ABD arasında devam eden diplomatik sorunlar askeri olarak Türkiye ile ilişkinizi etkiledi mi? İncirlik Üssü'nün kullanımı konusunda bir değişiklik gözlemliyor musunuz?" şeklindeki bir soru üzerine Gedney, "Hayır, Türkiyeli müttefiklerimizle ilişkimizde bir değişiklik görmüyoruz." yanıtını verdi.
Türkiye'nin koalisyon içerisinde önemli bir role sahip olduğuna işaret eden Gedney, "Onlar (Türkiye) askeri koalisyona, askeri birlikle destek veren bir ülke ve kıymetli bir NATO müttefiki ve aynı zamanda önemli bir bölgesel müttefik. Stratejik seviyede yaşananlar var, fakat profesyonel ilişkimizde operasyonel ve taktiksel anlamda bir değişiklik görmüyoruz." değerlendirmesini yaptı.
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