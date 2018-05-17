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ABD Senatosundan Haspel'e onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 23:38 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın CIA Direktörlüğüne aday gösterdiği tartışmalı isim Gina Haspel, Senatodan onay aldı - Haspel, 45 hayır oyuna karşın 54 evet oyu ile CIA'in ilk kadın direktörü olmaya hak kazandı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne aday gösterdiği ve "işkenceci" geçmişiyle tartışılan Gina Haspel, Senatodan onay alarak CIA'in ilk kadın direktörü olmaya hak kazandı.

Trump'ın CIA Direktörlüğüne aday gösterdiği ve 11 Eylül saldırılarından sonra ABD’nin yurt dışındaki hapishanelerinde işkence yaptırması dolayısıyla adaylığı haftalardır tartışılan Haspel, Senatodan onay aldı.

- 45'e karşı 54 ile onaylandı

100 üyesi bulunan Senatonun Genel Kurulunda yapılan oylamada 45 hayır oyuna karşılık 54 evet oyu alan Gina Haspel, CIA'in ilk kadın direktörü olarak görev yapacak.

CIA'de 33 yıl görev yapan ve halen teşkilatın direktörlüğünü vekaleten yürüten Haspel'in kısa süre içinde yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.

Gina Haspel, uzun süren oturumların sonunda dün de Senato İstihbarat Komitesinde yeterli sayıda oy alarak Genel Kurulda oylanmaya hak kazanmıştı.

- İşkence kayıtlarını sildirtmişti

ABD Başkanı Trump'ın Mike Pompeo'yu Dışişleri Bakanlığı görevine getirmesi üzerine CIA Direktörlüğüne aday gösterdiği Haspel, CIA'nın Tayland'daki ilk yurt dışı hapishanesinin başında iken terör şüphelilerine işkence yaptırmak ve işkence kayıtlarını yok etmesiyle biliniyor.

CIA'nin Tayland'da kurulan ABD dışındaki ilk hapishanesinin başına 2002 yılında getirilen Gina Haspel'in gözetimi altında Suudi Arabistan vatandaşları Ebu Zubeyde ve Abdülrahim el Naşiri'ye sorguda yapılan işkenceler, yıllarca ABD'nin gündeminde kalmıştı.

İşkencelerin yapılmasında önemli rolü bulunan Haspel'in daha sonra işkencelere ait video kayıtlarını ortadan kaldırtması tartışmalara neden olmuştu.

CIA'e 1985'te katılan Gina Haspel, geçen yıl şubat ayında CIA Direktör Yardımcılığına atanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD CIA Donald Trump Gina Haspel

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