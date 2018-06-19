ABD Senatosundan Pentagon bütçesine onay

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu, Savunma Bakanlığına (Pentagon) 2019 mali yılı için 716 milyar dolarlık bütçe ayrılmasını öngören yasa tasarısını 10'a karşı 85 oyla kabul etti.

ABD Senatosunda yapılan oylamada, "Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" olarak bilinen Pentagon bütçesine ilişkin yasa tasarısı onaylandı.

2019 mali yılında Pentagon'a 716 milyar dolarlık bütçe öngören tasarıya, Temsilciler Meclisinin ardından Senatoda da ezici çoğunlukla onay verildi.

Bütçe detayında ise Pentagon'a 617,6 milyar dolar temel bütçe, 68,5 milyar dolar Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar, 21,6 milyar dolar Enerji Bakanlığının savunma bağlantılı programları ve 8,2 milyar dolar savunma bağlantılı diğer harcamalar olmak üzere toplam 716 milyar dolar ayrıldı.

Bütçe tasarısında sonradan yapılan bir düzenlemeyle Amerikan kurumlarının Çinli ZTE ve Huawei firmalarından ürün satın almasını engellemeye yönelik bir madde de eklendi.

- Türkiye bölümü

Tasarının Türkiye ile ilgili bölümünde ise "Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülke arasındaki tansiyonu yükselttiği" ve "Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın salıverilmesi gerektiği" iddia edildi.