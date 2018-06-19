HABER

ABD Senatosundan Pentagon bütçesine onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 05:54 | Son Güncelleme

Pentagon'a 2019 mali yılında 716 milyar dolarlık bütçe öngören yasa tasarısı, ABD Senatosunda 10'a karşı 85 oyla kabul edildi - Tasarının onay için ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gelmeden önce Konferans Komitesi olarak bilinen ortak bir komisyonda son halini alması gerekiyor

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu, Savunma Bakanlığına (Pentagon) 2019 mali yılı için 716 milyar dolarlık bütçe ayrılmasını öngören yasa tasarısını 10'a karşı 85 oyla kabul etti.

ABD Senatosunda yapılan oylamada, "Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" olarak bilinen Pentagon bütçesine ilişkin yasa tasarısı onaylandı.

2019 mali yılında Pentagon'a 716 milyar dolarlık bütçe öngören tasarıya, Temsilciler Meclisinin ardından Senatoda da ezici çoğunlukla onay verildi.

Bütçe detayında ise Pentagon'a 617,6 milyar dolar temel bütçe, 68,5 milyar dolar Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar, 21,6 milyar dolar Enerji Bakanlığının savunma bağlantılı programları ve 8,2 milyar dolar savunma bağlantılı diğer harcamalar olmak üzere toplam 716 milyar dolar ayrıldı.

Bütçe tasarısında sonradan yapılan bir düzenlemeyle Amerikan kurumlarının Çinli ZTE ve Huawei firmalarından ürün satın almasını engellemeye yönelik bir madde de eklendi.

- Türkiye bölümü

Tasarının Türkiye ile ilgili bölümünde ise "Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülke arasındaki tansiyonu yükselttiği" ve "Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın salıverilmesi gerektiği" iddia edildi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının ABD ile Türkiye arasındaki ortak silah sistemlerini geliştirmeyi olumsuz etkileyebileceği öne sürüldü ve bu adımın NATO'daki ortak çalışabilirliği etkileyebileceği savunuldu.

Tasarıda söz konusu gerekçelerden dolayı F-35 savaş uçağı, Patriot hava savunma sistemleri, Chinook tipi ağır nakliye helikopteri, AH-1 tipi Kobra, H-60 Black Hawk tipi helikopterleri ile F-16 uçaklarının Türkiye'ye satılmasının bloke edilmesi gerektiğini öngören bir bölüm de yer aldı.

Bu tasarının yasalaşmasından sonra 60 gün içinde Savunma Bakanının, Dışişleri Bakanına danışarak Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere dair Kongrenin ilgili komitelerine kapsamlı bir rapor sunması istendi ve bu rapor tamamlanmadan Pentagon'un Türkiye'ye Kongrenin onayına tabi herhangi bir dış silah satışına onay veremeyeceği sınırlaması getirildi.

Tasarının onay için ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gelmeden önce Konferans Komitesi olarak bilinen ortak bir komisyonda tek yasa tasarısı haline getirilmesi gerekiyor.

Mayıs ayı sonunda Temsilciler Meclisinde kabul edilen bütçe tasarısında da benzer şekilde Türkiye ile ilgili olarak S-400 füze savunma sistemleri ve F-35 savaş uçağı ile ilgili bölümlere yer verilmişti.

PARTNER'Kızımın başını öne eğdirmem''Kızımın başını öne eğdirmem'
Siirt'te askere hain tuzak: 1 şehit, 2 yaralıSiirt'te askere hain tuzak: 1 şehit, 2 yaralı
Erdoğan'ın teknoloji programında dikkat çeken görüntüErdoğan'ın teknoloji programında dikkat çeken görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Senatosu f-35 savaş uçağı Türkiye

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimine günler kala İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Manisa’nın Salihli ilçesinde 250 kişi istifa etti

24 Haziran seçimine günler kala İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Manisa’nın Salihli ilçesinde 250 kişi istifa etti

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Konyaspor, Aykut Kocaman'dan haber bekliyor

Konyaspor, Aykut Kocaman'dan haber bekliyor

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Bahçeli: FOX TV gözden geçirilmeli

Bahçeli: FOX TV gözden geçirilmeli

İlginizi Çekebilir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, çok sayıda yaralı

Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, çok sayıda yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Diğer Haberler
Şehit annesine CHP'lilerden çirkin saldırı!

Şehit annesine CHP'lilerden çirkin saldırı!

İstanbul'da sağanak yağmur! Otomobiller su altında kaldı

İstanbul'da sağanak yağmur! Otomobiller su altında kaldı

Siirt'te askere hain tuzak: 1 şehit, 2 yaralı

Siirt'te askere hain tuzak: 1 şehit, 2 yaralı

Erdoğan'ın teknoloji programında dikkat çeken görüntü

Erdoğan'ın teknoloji programında dikkat çeken görüntü

Aydın'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Aydın'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Hakkari'de askeri konvoya roketatarlı saldırı: 6 asker yaralı

Hakkari'de askeri konvoya roketatarlı saldırı: 6 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.