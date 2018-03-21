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ABD Senatosundan Yemen tasarısına ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 02:47 | Son Güncelleme

Senato, Amerikan Ordusunun Suudi Arabistan'ın Yemen'de gerçekleştirdiği operasyonlara destek vermesini engelleyen yasa tasarısını 44'e karşı 55 oyla reddetti - Tasarı, ABD Başkanı Trump'ın Yemen'de El Kaide karşıtı operasyonlarda rol almayan tüm kuvvetlerin 30 gün içinde çekilmesini öngörüyordu - Savaş yetkisinin sadece Kongrede olduğu belirtilen tasarı, Kongrenin onayı olmaksızın Amerikan başkanının dış ülkelere asker sevkiyatı yapmasına sınırlama getiriyordu

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu, Amerikan Ordusunun Suudi Arabistan'ın Yemen'de gerçekleştirdiği operasyonlara destek sağlamasını engelleyen yasa tasarısına onay vermedi.

Utah eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Mike Lee, Connecticut eyaleti Demokrat Senatörü Chris Murhpy ile Vermont eyaleti Bağımsız Senatörü Bernie Sanders'ın 28 Şubat'ta Senatoya sunduğu tasarı 44'e karşı 55 oyla reddedildi.

"Kongre tarafından onaylanmamış olan ABD Silahlı Kuvvetlerinin Yemen'deki çatışmalardan çekilmesine yönelik yönerge" başlıklı tasarıda, Kongrenin onayı olmadan ABD Ordusunun Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de devam eden operasyonlarına katıldığı ifade ediliyor.

Savaş yetkisinin sadece Kongrede olduğu belirtilen tasarı, Kongrenin onayı olmaksızın Amerikan başkanının dış ülkelere asker sevkiyatı yapmasına sınırlama getirilmesini öngörüyordu.

Tasarıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yemen'de El Kaide'ye karşı operasyonlarda rol almayan tüm kuvvetlerin 30 gün içinde çekilmesi isteniyordu.

Söz konusu tasarıya, Senatoda 52 sandalyesi bulunan Cumhuriyetçi Partiden Senatör Lee'nin yanı sıra 4 Cumhuriyetçi senatör daha destek verdi. Diğer taraftan Demokrat Partiden ise 10 senatör tasarıya karşı oy kullandı.

- Mattis Kongreye tasarıyı reddetmeleri için mektup yolladı

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, geçen hafta konuyla ilgili olarak Kongre üyelerine gönderdiği mektupta tasarıya karşı oy kullanmalarını istemişti.

Mattis mektubunda, "ABD Ordusunun sınırlı desteğine yönelik yeni kısıtlamalar sivil kayıplarını artırabilir, terörle mücadelede ortaklarımızla iş birliğimizi zedeleyebilir ve Suudlar üzerindeki etkimizi düşürebilir." ifadesine yer vermişti.

Tasarının Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Washington'da bulunduğu sırada reddedilmesi de dikkati çekti.

- Yemen’de 10 binden fazla sivil öldü

Yasa tasarısının sponsorlarından Senatör Lee, ABD'nin desteğiyle operasyonların sürdüğü Yemen'de son 7 yılda 10 bini aşkın sivilin hayatını kaybettiğini, 40 bin sivilin ise yaralandığını vurguladı.

Ayrıca ülkede 15 milyon insanın temiz suya erişimi olmadığını belirten Senatör Lee, Yemen nüfusunun yüzde 60'ını oluşturan 17 milyon insanın ise gıdaya erişiminin bulunmadığını ve açlık riski yaşadığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Bernie Sanders Mike Lee Suudi Arabistan Yemen

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