ABD sınırında yaklaşık 2 bin çocuk ailesinden ayrı düştü

WASHINGTON (AA) - ABD sınırındaki yasa dışı geçişlerde, 19 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 2 bin çocuğun ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi.
Adalet Bakanı Jeff Sessions ve İç Güvenlik Bakanlığının başlattığı kaçak göçmenlere karşı "sınırda sıfır tolerans" uygulaması nedeniyle yaklaşık 2 bin çocuk ailesinden ayrılmak zorunda kaldı.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı verileri, ABD sınırında, 19 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında kaçak göçmen bin 995 çocuğun ebeveynlerinden ayrı düştüğünü ortaya koydu.
Donald Trump yönetiminin yeni uygulamasına göre, ABD'ye yasa dışı yollardan giren yetişkinler gözaltına alınırken, çocukları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tahsis ettiği bakım evlerine gönderiliyor.
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