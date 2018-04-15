ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, hedefleri tamamlanmadan ABD askerlerinin Suriye’den çekilmeyeceğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, bugün Amerikan Fox News kanalına konuştu.
Hedefleri tamamlanmadan ABD askerlerinin Suriye’den çekilmeyeceğini vurgulayan Haley, bunları şöyle sıraladı: Kimyasal silahların kullanımının ABD çıkarlarına ters düşmeyecek şekilde engellenmesi, IŞİD'in yenilmesi ve İran'ın ne yaptığının görülmesi.
Cumartesi gününün ilk saatlerinde ABD, Fransa ve İngiltere Suriye’deki üç tesise 105 füze fırlatmıştı. ABD bütün füzelerin hedeflerini vurduğunu iddia ederken, Suriye’nin destekçisi Rusya 103 füzeden 71’inin havada vurulduğunu öne sürmüştü.
Saldırıların başlamasının hemen ardından gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, vurulan üç bölgenin Esed rejiminin kimyasal programını yürüttüğü tesisler olduğunu söylemişti.
TRUMP 'GÖREV TAMAMLANDI' DEMİŞTİ
Trump, Amerikan silahlı kuvvetlerinin İngiltere ve Fransa ile Suriye rejimine düzenlediği operasyonuyla ilgili Twitter mesajındaysa, “Dün geceki mükemmel icra edilmiş bir saldırıydı. Fransa ve Birleşik Krallık’a dirayetleri ve güçlü ordularının desteği için teşekkür ediyorum. Sonuç daha iyi olamazdı. Görev tamamlandı” ifadelerini kullanmıştı.
ABD BAŞKANI TRUMP ELEŞTİRİLERE BÖYLE CEVAP VERMİŞTİ
ABD Başkanı Trump, "Suriye baskını harika bir şekilde ve böylesi bir kesinlikle olarak gerçekleştirildi" derken, ABD medyasında 'Görev tamamlandı' (Mission Accomplished) ifadesinin kendisi tarafından kullanılmasına yönelik eleştirilerek sert çıkmıştı.
Trump, tartışma yaratan 'Görev Tamamlandı' ifadesinin harika bir askeri terim olduğunu ve yeniden kullanılması gerektiğini söylemişti.
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