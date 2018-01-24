ABD, Suriye'de kimyasal silah kullanımından Rusya'yı sorumlu tuttu

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Doğu Guta'daki saldırıyı her kim gerçekleştirmişse gerçekleştirsin, Rusya elbette ki sorumludur." dedi.
Nauert, günlük basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Paris'te yaptığı açıklamada, Suriye'de rejim güçleri tarafından Doğu Guta bölgesinde gerçekleştirilen kimyasal silah saldırısından dolayı Rusya'yı sorumlu tutmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Doğu Guta'da düzenlenen son saldırı Beşşar Esed'in kimyasal saldırılarını devam ettirdiğine dair ciddi bir endişe doğuruyor." ifadesini kullanan Sözcü Nauert, "Doğu Guta'daki saldırıyı her kim gerçekleştirmişse gerçekleştirsin, Rusya elbette ki sorumludur ve sayısız Suriyeli, Rusya'nın Suriye'ye müdahil olması sonrasında kimyasal silahlarla yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybetti." diye konuştu.
Nauert, "Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanımını çözemedi." dedi.
(AA)
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