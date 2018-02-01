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ABD, Suriyelilere yeni "Geçici Koruma Statüsü" vermeyecek

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 05:18 | Son Güncelleme

- ABD İç Güvenlik Bakanlığı, "Geçici Koruma Statüsü" altında ülkede yaşayan 7 bin Suriyelinin durumunun korunacağını, ancak 31 Mart'tan itibaren aynı statüde yeni başvuru almayacağını açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede "Geçici Koruma Statüsü" (TPS) altında yaşayan 7 bin Suriyelinin durumunun korunacağını, ancak 31 Mart'tan itibaren aynı statüde yeni başvuru kabul edilmeyeceği bildirildi.

İç Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki iç savaşın etkilerinin halen devam ettiği ve bu sebeple ABD'de TPS altında yasal olarak bulunan yaklaşık 7 bin Suriyelinin durumlarının aynen korunduğu kaydedildi.

Bakanlık söz konusu Suriyelilerin Eylül 2019'a kadar mevcut TPS haklarının korunacağını ve bu sürenin sonunda yeniden değerlendirme yapılacağını bildirdi. Bu kararla Suriye, TPS statüsü uzatılan son ülke oldu.

- Yeni TPS başvurusu alınmayacak

Öte yandan AA muhabirine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir bakanlık yetkilisi, 31 Mart 2018 tarihinden itibaren TPS statüsü altında Suriye'den yeni başvuru almayacaklarını belirtti.

Yetkili, TPS statüsü dışındaki diğer yollarla Suriye'den mülteci kabulünün ise devam edeceğini kaydetti.

20 Ocak 2017'de göreve gelen ABD Başkanı Donald Trump, TPS statüsü altında ABD'de yaşayan yaklaşık 700 bin kişinin durumlarının yeniden gözden geçirileceğini açıklamıştı.

- 200 bin El Salvadorluya sınır dışı kararı

ABD yönetimi, geçen ay, 2001 yılındaki depremin ardından ABD'ye geçici izinle yerleşen yaklaşık 200 bin El Salvadorlunun ülkelerine geri dönmesi ya da sınır dışı edilmesi için bu kişilere 18 ay süre verdiğini açıklamıştı.

Benzer şekilde Trump, doğal afetlerin ardından son yıllarda ABD'ye yerleşen Honduraslılar, Nikaragualılar ve Haitililer için de söz konusu Geçici Koruma Statüsünü uzatmama kararı almıştı. Geçen yıl kasım ayında yapılan açıklamada Haitililere ülkeyi terk etmeleri için 18 ay süre verilmişti.

ABD'de yasa dışı olarak bulunan yaklaşık 700 bin göçmenin sınır dışı sürecini başlatan Trump yönetimi, bu konuda gereken yasal düzenlemeyi yapması için mart ayına kadar Kongreye süre vermişti.

Ayn sürecin bir parçası olarak, ABD'ye yasa dışı yollarla gelmiş göçmen çocuklarının korunmasını düzenleyen "Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem" (DACA) programının sonlandırılması kararı da Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında krize neden olmuştu.

(AA)

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