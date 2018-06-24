ABD, Suriye'nin güneyindeki muhaliflere sırtını dönüyor

ABD, İngiltere ve Ürdün devleti Suriye'nin güneyindeki muhaliflere 2015 yılından bu yana destek veriyordu.

AA'nın elde ettiği metinde, "ABD hükümeti olarak yaşadığınız durumun farkındayız. Ruslara ve Suriye rejimine ülkenin güneybatısındaki gerginliği azaltma bölgesinde herhangi bir askeri operasyona kalkışmamaları konusunda sürekli olarak nasihatlerde bulunuyoruz. Bizden herhangi bir askeri müdahale beklemeden ailenizin, askeri grubunuzun ve kendi çıkarlarınızın doğrultusunda karar verin." ifadelerine yer verildi.

Dera'daki AA muhabirlerinin askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD yetkilileri, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarının hedefindeki Dera ilindeki askeri muhaliflere Arapça bir mesaj gönderdi.

Rusya ve ABD, 2 ay sonra Dera'yı bu kapsamdan çıkararak ayrı bir güvenli bölge ilan etmiş, ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

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- Dera'da sivillerin paniği

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen, rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra, güneyi de ele geçirmek için Dera'ya çarşamba günü operasyon başlatmıştı.

Şiddetli saldırılar ve bölgenin rejim ve destekçilerinin kontrolüne geçeceği endişesiyle yaklaşık 750 bin sivilin yaşadığı Dera'dan göç dalgası başlamıştı.

Göç yolundaki sivillerin yiyecek ve barınma imkanlarından yoksun olması nedeniyle on binlerce kişi insani kriz yaşanıyor.

