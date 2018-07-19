ABD Suriye'nin kuzeyinde yabancı DEAŞ'lılar için cezaevi kurdu

HASEKE/ANKARA (AA) - MUHAMMED MİSTO/LEVENT TOK - ABD, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ'ın yabancı unsurları için oldukça korunaklı bir cezaevi kompleksi kurdu.

Haseke'deki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, eski bir okulu, özellikle DEAŞ'ın üst düzey yabancı elebaşlarının hapsedildiği bir tesise dönüştürdü.

Daha önce farklı noktalarda tutulan tüm teröristler, Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa beldesindeki büyük tesise getiriliyor.

Tesis, yeraltı ve üstü olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

Yer üstünde görevli ve gardiyanlar için yaşam alanları ile çeşitli amaçlara yönelik iki cezaevi ünitesi bulunuyor. İki kat şeklindeki binanın bodrumunun genişletildiği ve buranın sorgu odaları ve hapishane olarak kullanıldığı bildirildi.

ABD'nin bölge halkına "askeri tesis" olarak açıkladığı cezaevinde görev alanların tümünün Amerikan olduğu öğrenildi. Ancak YPG/PKK'lıların da zaman zaman komplekse girip çıktığı görülüyor.

Tesis, kule tipi gözetleme istasyonları, T-Wall sistemi denilen kalın duvarlarla ve kameralarla korunuyor.

ABD, yerel ortağı YPG/PKK'ya verdiği hava desteği ile Suriye'nin kuzeyindeki DEAŞ varlığını sona erdirmişti.

Suriye'nin kuzeyinde bir çok ABD üssü bulunuyor. Ayn İsa'nın güneybatısında, "Suriye Demokratik Güçleri (SDG)" adı altındaki YPG/PKK üssü içinde de yaklaşık 200 ABD unsurunun konuşlu olduğu biliniyor.

