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ABD, Suudi Arabistan ve BAE ulusal güvenlik danışmanları görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 20:13 | Son Güncelleme

Beyaz Saray'da yapılan toplantıda ABD, Suudi Arabistan ve BAE ulusal güvenlik danışmanları, üçlü ve bölgesel ilişkileri ilgilendiren ulusal güvenlik konularını ve İran'a karşı alınacak tedbirleri görüştü - Toplantının bir bölümüne Afganistan ulusal güvenlik danışmanı da katıldı

WASHINGTON (AA) - ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ulusal güvenlik danışmanlarını bir araya getiren toplantıda, üçlü ve bölgesel ilişkileri ilgilendiren ulusal güvenlik konularının yanı sıra "İran'a karşı alınacak tedbirlerin" görüşüldüğü bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüşmenin cuma günü Beyaz Saray'da yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster ile Suudi Arabistan ve BAE'li mevkidaşlarının görüşmesinde, "İran rejiminin bölgedeki zararlı etkisi ve provokatif davranışlarına karşı koymak için gösterilecek ortak çabalar" da dahil üçlü ve bölgesel meselelerin ele alındığı kaydedildi.

- Üçlü görüşmeler düzenli hale getirilecek

Toplantıya ABD Dışişleri Bakanlığı, Pentagon, ABD Hazine Bakanlığı ve istihbarat yetkililerinin de katıldığı ve ABD, Suudi Arabistan ve BAE arasında bu tür toplantıların düzenli hale getirilmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Afganistan ulusal güvenlik danışmanının da toplantının bir bölümüne katıldığı ve bu bölümde Afganistan'la ilgili konuların ulusal güvenlik danışmanları arasında ele alındığı ifade edildi.

McMaster, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 9 Nisan'da görevini ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi John Bolton'a devretmek üzere görevinden alınmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 20 Mart'ta Beyaz Saray'da Trump ile görüşmüş, söz konusu görüşmede iki ülke arasındaki milyarlarca dolarlık yeni silah anlaşması ve İran'a karşı ortak tutum öne çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan

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