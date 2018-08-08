HABER

ABD, Suudi Arabistan ve Kanada'yı sorunlarını çözmeye çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 00:33 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: - "İki hükümeti de sorunları çözmeye davet ediyoruz. Bu diplomatik bir sorun. Suudi Arabistan ve Kanada sorunları birlikte çözebilir. Suudi hükümetine, yasal süreçlerle ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşmasını öneriyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suudi Arabistan'ın, Kanada'nın Riyad Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan etmesi ve bu ülkeyle tüm ticari ilişkilerini dondurduğunu duyurmasıyla devam eden krizle ilgili, iki hükümete de sorunlarını çözme çağrısında bulundu.

Sözcü Nauert, Suudi Arabistan ve Kanada arasındaki krizle ilgili açıklamasında, "İki hükümeti de sorunları çözmeye davet ediyoruz. Bu diplomatik bir sorun. Suudi Arabistan ve Kanada sorunları birlikte çözebilir. Suudi hükümetine, yasal süreçlerle ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşmasını öneriyoruz." diye konuştu.

İnsan hakları ihlallerine ilişkin düzenli olarak Suudi Arabistan'la görüştüklerini söyleyen Nauert, "Kanada konusunu da görüştük. Arkadaşlar, müttefikler. Taraflar diplomatik olarak sorunlarını çözmeli, bunu biz onlar için yapamayız. Sorunu birlikte çözmeliler." dedi.

Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Suudi Arabistan dün Kanada'nın Riyad Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan ettiğini, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve bu ülkeyle tüm ticari ilişkilerini dondurduğunu duyurmuş ayrıca Kanada ile eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını da durdurduğunu açıklamıştı.

Riyad yönetimi, bu kapsamda aldığı kararlara ek olarak Suudi Arabistan Hava Yollarının, 13 Ağustos'tan itibaren Kanada'nın Toronto kentine uçuşları durduracağını ifade etmişti.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Riyad Büyükelçisinin istenmeyen kişi ilan edilmesinden derin endişe duyduklarını belirtmişti.

PARTNERABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyorABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyor
Yasağa rağmen dik yokuştan indi: 3 yaralıYasağa rağmen dik yokuştan indi: 3 yaralı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Kanada Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

150 bin emekli için önemli düzenleme! 400 lira zam geliyor

150 bin emekli için önemli düzenleme! 400 lira zam geliyor

Muharrem İnce, dolar'ın nasıl düşeceğini açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu düşürerek

Muharrem İnce, dolar'ın nasıl düşeceğini açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu düşürerek

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Diğer Haberler
Yasağa rağmen dik yokuştan indi: 3 yaralı

Yasağa rağmen dik yokuştan indi: 3 yaralı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

Heyet yola çıktıktan sonra Türkiye ile ABD arasında kritik temas

Heyet yola çıktıktan sonra Türkiye ile ABD arasında kritik temas

İstanbul'da "çığlık" dehşeti

İstanbul'da "çığlık" dehşeti

Ali Nesin'den Habertürk TV'de çarpıcı açıklamalar: Atatürk'e hakaret suç olmamalı

Ali Nesin'den Habertürk TV'de çarpıcı açıklamalar: Atatürk'e hakaret suç olmamalı

İstanbul Sancaktepe'de bir kamyonet bisiklet süren 3 yaşındaki çocuğu altına aldı!

İstanbul Sancaktepe'de bir kamyonet bisiklet süren 3 yaşındaki çocuğu altına aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.