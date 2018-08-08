ABD, Suudi Arabistan ve Kanada'yı sorunlarını çözmeye çağırdı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suudi Arabistan'ın, Kanada'nın Riyad Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan etmesi ve bu ülkeyle tüm ticari ilişkilerini dondurduğunu duyurmasıyla devam eden krizle ilgili, iki hükümete de sorunlarını çözme çağrısında bulundu.
Sözcü Nauert, Suudi Arabistan ve Kanada arasındaki krizle ilgili açıklamasında, "İki hükümeti de sorunları çözmeye davet ediyoruz. Bu diplomatik bir sorun. Suudi Arabistan ve Kanada sorunları birlikte çözebilir. Suudi hükümetine, yasal süreçlerle ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşmasını öneriyoruz." diye konuştu.
İnsan hakları ihlallerine ilişkin düzenli olarak Suudi Arabistan'la görüştüklerini söyleyen Nauert, "Kanada konusunu da görüştük. Arkadaşlar, müttefikler. Taraflar diplomatik olarak sorunlarını çözmeli, bunu biz onlar için yapamayız. Sorunu birlikte çözmeliler." dedi.
Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.
Suudi Arabistan dün Kanada'nın Riyad Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan ettiğini, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve bu ülkeyle tüm ticari ilişkilerini dondurduğunu duyurmuş ayrıca Kanada ile eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını da durdurduğunu açıklamıştı.
Riyad yönetimi, bu kapsamda aldığı kararlara ek olarak Suudi Arabistan Hava Yollarının, 13 Ağustos'tan itibaren Kanada'nın Toronto kentine uçuşları durduracağını ifade etmişti.
Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Riyad Büyükelçisinin istenmeyen kişi ilan edilmesinden derin endişe duyduklarını belirtmişti.
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