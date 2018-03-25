ABD, Taliban lideri Mansuru Dubai'de elinden kaçırmış

WASHINGTON (AA) - ABD'nin, Taliban'ın öldürülen lideri Molla Ahtar Muhammed Mansur'u 2016'da alışveriş yapmak ve yardım toplamak üzere Dubai'ye yaptığı seyahat sırasında son anda elinden kaçırdığı ortaya çıktı.

Washington Post Gazetesi'nde yer alan haberde, ABD'li yetkililerin Molla Mansur'un 2016 bahar aylarında sahte bir Pakistan kimliği ile Dubai'ye geldiğini öğrendiği belirtildi.

Gazete, Şubat 2016'da Afganistan, ABD ve Taliban arasında başlamış olan diplomatik görüşmeleri tehlikeye atma riskinden dolayı Mansur'un tutuklanmasının ABD'li yetkililer arasında tartışmalara neden olduğunu iddia etti.

Molla Mansur'un Dubai'ye düzenli seyahatlerde bulunduğunu ABD'nin bildiğini yazan gazete, bir kısım ABD yetkililerinin bu seyahatleri avantaja çevirerek Mansur'un Taliban ile Afganlar arasındaki görüşmelerde kullanılabileceği önerisini sunduğunu ileri sürdü.

Öte yandan gazete bazı yetkililerin ise Mansur'un tutuklanıp barış görüşmelerine zorlanması teklifini yaptığını kaydetti.

Washington Post'a göre, bazı Beyaz Saray yetkilileri yerel emirliklerin Taliban liderine bilgi verme riskine karşılık sadece Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) federal hükümetine Mansur'u tutuklatma talebinde bulunulmasını savunuyordu.