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ABD tank ve zırhlı araçları tatbikat için Gürcistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 21:22 | Son Güncelleme

ABD tank ve zırhlı araçları tatbikat için Gürcistan'da

TİFLİS (AA) - "Noble Partner 2018" tatbikata katılacak ABD'ye ait tank ve zırhlı araçların Gürcistan'a nakli başladı.

Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek çok uluslu tatbikat için ABD ordusuna ait Stryker ve Bradley zırhlı araçları ile M1A2 model Abrams tanklarının Poti Limanı'na getirildiği bildirildi.

Tatbikata katılacak ABD'li askerlerin de Tiflis'e gelmeye başladığı kaydedilen açıklamada, Poti Limanı'na getirilen tank ve zırhlı araçların Tiflis'e yakın Vaziani Askeri Üssü'ne sevk edileceği belirtildi.

Gürcistan'da, 1-15 Ağustos'ta düzenlenecek tatbikatta, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 13 ülkeden 3 bin asker yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
"Noble Partner 2018" ABD Gürcistan tatbikat

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