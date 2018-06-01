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ABD Tayvan'daki "de facto elçiliğini" yeniliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 19:36 | Son Güncelleme

Tayvan'daki Amerikan Enstitüsü binasının yenileme çalışmaları için 250 milyon dolar harcandı

ABD'nin Tayvan'daki "de facto elçiliği" gibi çalışan Amerikan Enstitüsü binasında 250 milyon dolar harcamayla yenileme çalışması yapıldığı bildirildi.

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, çalışanlarının büyük bölümü ABD Dışişleri Bakanlığı mensupları olan kurumun Taipei'deki yeni binası 12 Haziran'da hizmete açılacak.

Bakanlığın, binanın yenileme çalışmaları için 250 milyon dolar harcadığı belirtildi.

Yenilenen bina iki ülke ilişkilerinde ciddi bir yakınlaşmanın işareti olarak değerlendiriliyor. Ancak söz konusu adımın Tayvan'ı ayrılıkçı bir bölge olarak gören, bağımsız uluslararası temsiliyetine itiraz eden Çin'in tepkisini çekmesi de muhtemel. ABD yönetiminin açılışa bakan düzeyinde katılması da Pekin yönetiminin tepkisine neden olabilir.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Singapur'da yapılması planlanan zirvenin aynı güne denk gelmesi, Pyongyang yönetimini nükleer silahsızlanmaya ikna etmek için Çin'in desteğine ihtiyaç duyan Trump yönetimi açısından sorun yaratabileceği öngörülüyor.

ABD, "Tek Çin" politikasıyla 1979 yılında Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni "Çin'i temsil eden meşru siyasi otorite" olarak tanısa da Taipei ile ilişkilerini de gayriresmi olarak sürdürüyor. Adanın savunmasına destek veren ABD, her yıl milyarlarca dolar değerinde silah satıyor.

Trump, başkan seçildiğinde on yıllardır süren diplomatik protokolü terk ederek, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'i doğrudan telefonla aramıştı.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmeyen Çin, bu adanın kendi eyaleti olduğunu savunuyor.

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"de facto elçilik" ABD çin Tayvan Tayvan Amerikan Enstitüsü

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