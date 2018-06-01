ABD'nin Tayvan'daki "de facto elçiliği" gibi çalışan Amerikan Enstitüsü binasında 250 milyon dolar harcamayla yenileme çalışması yapıldığı bildirildi.

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, çalışanlarının büyük bölümü ABD Dışişleri Bakanlığı mensupları olan kurumun Taipei'deki yeni binası 12 Haziran'da hizmete açılacak.

Bakanlığın, binanın yenileme çalışmaları için 250 milyon dolar harcadığı belirtildi.

Yenilenen bina iki ülke ilişkilerinde ciddi bir yakınlaşmanın işareti olarak değerlendiriliyor. Ancak söz konusu adımın Tayvan'ı ayrılıkçı bir bölge olarak gören, bağımsız uluslararası temsiliyetine itiraz eden Çin'in tepkisini çekmesi de muhtemel. ABD yönetiminin açılışa bakan düzeyinde katılması da Pekin yönetiminin tepkisine neden olabilir.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Singapur'da yapılması planlanan zirvenin aynı güne denk gelmesi, Pyongyang yönetimini nükleer silahsızlanmaya ikna etmek için Çin'in desteğine ihtiyaç duyan Trump yönetimi açısından sorun yaratabileceği öngörülüyor.