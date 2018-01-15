"ABD terör örgütünü tercih ediyorsa tavrımız farklı olur"

Son Güncelleme 5 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 23:00 |5 saat önce

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: - "ABD'nin tarafını belli etmesi lazım, müttefiklerini mi yoksa terör örgütünü mü tercih ediyor? ABD bir terör örgütünü tercih ediyorsa bizim de tavrımız ona göre farklı olur. (Terör örgütlerine karşı) Biz kendi tedbirlerimizi alırız. Arkasında kim olursa olsun; ABD olmuş veya başka ülke olmuş, bizi ilgilendirmez" - "Her şeyden önce ABD (tek başına) koalisyon adına açıklama yapamaz, çünkü biz de koalisyonun içindeyiz" - "PKK ile nasıl mücadele ettiysek YPG ile de ed

VANCOUVER (AA) - Kanada'nın Vancouver kentinde temaslarına başlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin "Suriye'de sınır birlikleri" hakkındaki açıklamasına, "ABD'nin tarafını belli etmesi lazım, müttefiklerini mi yoksa terör örgütünü mü tercih ediyor? ABD bir terör örgütünü tercih ediyorsa bizim de tavrımız ona göre farklı olur." sözleriyle tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, Kore yarımadası güvenlik ve istikrarı konulu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere geldiği Vancouver'da basın mensuplarına ABD'nin son YPG adımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "YPG'ye artık silah verilmeyeceğini" defaatle söylediğini hatırlatan Çavuşoğlu, bu açıklamanın ardından ABD'nin farklı organlarından farklı açıklamaların geldiğini kaydetti. - "Müttefiklerini mi terör örgütlerini mi tercih ediyor?" Çavuşoğlu, "ABD'nin tarafını belli etmesi lazım, müttefiklerini mi yoksa terör örgütünü mü tercih ediyor? ABD bir terör örgütünü tercih ediyorsa bizim de tavrımız ona göre farklı olur. (Terör örgütlerine karşı) Biz kendi tedbirlerimizi alırız. Arkasında kim olursa olsun; ABD olmuş veya başka ülke olmuş, bizi ilgilendirmez." şeklinde konuştu.

"Her şeyden önce ABD (tek başına) koalisyon adına açıklama yapamaz, çünkü biz de koalisyonun içindeyiz." vurgusunu yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye karşı her türlü tedbiri alacağını şu sözlerle vurguladı: - "PKK ile nasıl mücadele ettiysek YPG ile de ederiz" "PKK'nın arkasında da başka ülkeler vardı. Ama biz PKK ile nasıl mücadele ettiysek YPG ile de ederiz. Afrin'de ederiz, Fırat'ın doğusunda da ederiz, her yerde de ederiz. Bu bizim için var oluş meselesidir. Türk milletine karşı oluşan bir tehdidi bertaraf etmek bizim görevimizdir. Bunun için de ne gerekiyorsa yaparız. Ama terör örgütünü tercih eden ülkelere yönelik tavrımız farklı olur. Bizim düşmanımız olan bir terör örgütüyle işbirliği yapan, ona destek veren ülkelere bizim güvenmemiz söz konusu olamaz." - "Koalisyon adına böyle bir açıklama yapamazlar" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" açıklamasını hatırlatan Çavuşoğlu, ABD'nin "Suriye'de sınır birlikleri" açıklamasıyla ilgili"Umarım bu açıklama bireysel bir açıklamadır. Gerçeği yansıtmaz. Zaten koalisyon adına böyle bir açıklama yapamazlar. Ve böyle bir adım atılmaz. Aksi takdirde bölgede kaos olur." dedi.