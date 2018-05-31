HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ABD Türkiye arasındaki Menbiç görüşmesi öncesi yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 12:05 | Son Güncelleme

ABD ile Türkiye arasında 4 Haziran'da yapılacak Menbiç görüşmesi öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.

ABD Türkiye arasındaki Menbiç görüşmesi öncesi yeni gelişme

Türkiye'nin ABD Büyükelçsisi Serdar Kılıç, Ankara'dan ayrıldı, Washington'a gidiyor. İstişare için çağrılan Büyükelçi 16 gündür Türkiye'deydi.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
Polislere seçim kitapçığı dağıtıldıPolislere seçim kitapçığı dağıtıldı
Öğretmenin, erkek öğrencinin saçına toka takıp teşhir ettiği görüntüler ortaya çıktıÖğretmenin, erkek öğrencinin saçına toka takıp teşhir ettiği görüntüler ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Menbiç Türkiye büyükelçi serdar kılıç

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Hırsızın kız arkadaşı isyan etti: Tek suçum sevmek

Hırsızın kız arkadaşı isyan etti: Tek suçum sevmek

11 milyonluk vurgun! Binlerce kişiyi böyle kandırmışlar

11 milyonluk vurgun! Binlerce kişiyi böyle kandırmışlar

Nasuhi Güngör tartışması büyüyor! Eski tweetleri ortaya çıktı

Nasuhi Güngör tartışması büyüyor! Eski tweetleri ortaya çıktı

İtikaf nedir? 2018 itikafa ne zaman girilir? (Diyanetin itikaf için izin verdiği camiler)

İtikaf nedir? 2018 itikafa ne zaman girilir? (Diyanetin itikaf için izin verdiği camiler)

İl içi atama sonuçları öğrenme, İ İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile atama sonuçları sorgulama

İl içi atama sonuçları öğrenme, İ İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile atama sonuçları sorgulama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.