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ABD Türkiye ile savaşır mı?

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 10:26 | Son Güncelleme 2 saat önce

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin bölgesine TSK Zeytin Dalı Operasyonu başlattı. Herkes ABD ve Rusya'nın ne tepki vereceğini merak ediyordu. Rusya gelinen noktadan dolayı ABD'yi suçlarken gazeteci Fehmi Koru ise, "ABD Türkiye ile savaşır mı?" sorusuna yanıt verdi.

Gazeteci Fehmi Koru'nun 'ABD bizimle savaşır mı? Yoksa Kürtleri mi satar?' başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Hatırlar mısınız, bilmiyorum, ben hatırlatayım: İkinci Körfez Savaşı (2003) sırasında, ABD ile birlikte Irak’ın işgaline katılmayan Türkiye’nin, güvenlik kaygılarıyla, ülkenin kuzeyine müdahale etmek zorunda kalacağından ve bu yüzden Amerika ile savaşma ihtimalinden söz edenler çıkmıştı.

Irak yüzünden öyle bir çatışma yaşanmadı. Acaba Suriye’de öyle bir noktaya varılabilir mi? Daha doğrudan sorayım: ABD Türkiye ile savaşır mı?

ABD’nin böyle bir çatışmacı tavrı benimseyebileceğini kimseler düşünmüyor. Sonuçta iki ülke arasındaki ‘ittifak’ ilişkisi son zamanlarda zayıflamış görünse bile, Türkiye ABD için kolay vazgeçilebilecek bir ülke değil.

Yine de Washington’da Türkiye’ye ciddi bir ders verme yanlısı güçlü bir lobi var ve onlar şimdikine benzer ortamlarda başlarını çıkartabilirler.

En muhtemel ve Ankara’nın da Afrin harekatını başlatmakla değer verdiğini belli ettiği senaryo, ABD’nin PYD/YPG ile flörtünü Türkiye’nin Afrin harekatıyla birlikte sona erdireceği beklentisidir. Kürtler bir kez daha ABD tarafından kendi hallerine bırakılabilir.

Şah döneminde, İran’ın, Saddam’ın Irakı’na karşı isyana kışkırttığı ve ABD ile İsrail’den temin ettiği silahlarla desteklediği Molla Mustafa Barzani’nin sonunda yaşadığı hayal kırıklığının bir benzeri bir daha yaşanabilir.

Molla Mustafa Barzani’nin devletleşerek Irak’tan ayrılma hayali, Şah ile Saddam’ın Cezayir’de anlaşmasıyla (1975) suya düşüvermiş, Amerika desteklediği isyanın sona ermesini seyretmekle yetinmişti.

Aynı durum şimdi de yaşanırsa şaşırtmamalı.

ERDOĞAN DÜŞMANLARI TETİKTE

Bizi esas düşündürmesi gereken ise, daha küçük bir ihtimal de olsa, Rusya’nın uçuşa yasak alan uygulamasını kaldırarak yeşil ışık yaktığı, ABD’nin ise Washington’tan yapılan çelişkili açıklamalarla göz yumulabileceği sinyali olarak algılanan tavrıyla, Türkiye’nin bir tuzağa düşürülmesi ihtimalidir.

Suriye kökenli olan ve bir süre Washington’daki Carnegie kurumunda çalışmış bir uzman, Sami Moubayed, Gulf News’de yayımlanan yazısında şu yorumu yapabildi:

‘‘Kürtler ile Rusya ve İran tarafından gizlice kışkırtılan açık savaş, sonunda onu (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kast ediliyor) zayıflatabilir veya en azından önümüzdeki yıllar boyunca meşgul edebilir. En sonunda, İran ve Rusya onun hemen ortadan kalkması şansının düşük olduğunu ve uzun vadede Kürtleri ezme başarısı gösterebileceğini anlayabilir de. Süreç içerisinde Trump ile ilişkisi yok olduğu gibi NATO üyeliği de muhtemelen olumsuz etkilenecektir. Kürtler ile bitmez tükenmez savaş sadece Erdoğan’ın sayıları çok olan ve hepsi de onun sonunu görmek için bekleşen düşmanlarına yarayacaktır.’’
Yazının başlığı şu: ‘‘Kürtler ile savaş Erdoğan’ın düşmanlarının işine yarayacaktır.’’

İlk elde kaba-saba bir değerlendirme gibi gelse de, Moubayed’in bu paragraftaki yorumunun, Washington başta olmak üzere pek çok başkentte geçerli beklentileri yansıttığına eminim.

Dünkü yazım şu satırlarla bitiyordu:

‘‘Adım adım Suriye’ye askeri müdahaleye yaklaşıyoruz. Oraya girince karşılacağımız insanların Fırat Kalkanı’nda karşısında mücadele verilen bölge-dışı güçlerden oluşmuş IŞİD/DAEŞ’ten farklı olarak yerli ve yerleşik halk olduğunu akla getiren bile yok. Rusya veya ABD’nin veya her ikisinin birden Türkiye’yi başına dert açacağı büyük bir oyuna sürükleyebilecekleri uyarısını yapan da…
Her şey ne kadar değişti, hayret. İşte bunun için duası makbul olanların ‘‘Allah devleti yönetenlere yardım etsin’’ virdini ağızlarından eksik etmemeleri şart.’’

Savaş başladı, duaya devam.

Son Dakika: Afrin'e kara harekatı başladı! Özel Kuvvetler ve komandolar Suriye'de
Rusya: ABD, Türkiye ile Kürtler arasındaki çatışmayı kışkırtıyor
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Fehmi Koru PKK YPG Afrin Zeytin Dalı Operasyonu fehmi koru yazıları

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
geçin onu asıl türkiye kürtleri kaybettimi etmedimi .kürt halkının türkiye ye bakış açısı ne olacak ırakta kürt karşıtı siyaset suriye keza yine öyle türkiye içinde ne olduğu belli bu ülkeyi yönetenler kürt halkının karşına çıkıp ne söylecek ne anlatacaklar gerçi anlatacak birşeyleri de yok bu saatten sonra kimse anlatacaklarına zerre kadar inanmaz yok kardeşiz yok bilmem neyiz diye. .
@pusuydu TÜRKİYE nin kürt lerine birşey yapılmıyor,,eğer ki pkk lıyım diyorsa,,sorun yok,, TEMİZLENECEKLER
sen kimsin ki kürt halkı adına konuşuyosun.sen git pkk lılar adına konuş
Kardeşiz diyorsak...Bizi kardeş görenler bizim kardeşimizdir. Düşman görenler de düşmanımız. Kürtler değil, terör örgütü hedeftir.
kimseye hesap vermek gibi bir niyetimiz yok bunca yıl aynı yol üzerinden akti bu nehir terse akmaz bu su
bu cahilliğin nereden geliyor be kardeşim
2002-2011 yılları arasında sadece ırakta 16000 askeri firar eden amerika, 12000 den fazla askeri de öldürülmüştü dünyaya bunu 4500 diye duyurmustur.bu resmen hezimettir bir süper güc denilen ülke için utançtır, dünyanın en güclü silah teknolojilerinede sahip olsa savaşacak ruh yoksa kazanamazlar.dolarla kimsenin damarına vatan sevgisi dolduramazsın amerika.
@ozantrk_2017 bu kadar yalan yanlış haberler yapılmasının nedeni belli aslında.. akp planladığı erken seçimde milliyetçilik nidalarıyla oy toplamak için sözde bir zafer senaryosu uyguluyor.. afrin in abd ile hiç bir ilgisi yok ayrıca bu öso dediğiniz zavallılar daha birkaç yıl önce çatışmaya gittikleri ikinci gün işid tarafına geçmemişler miydi?? bunlar mı abd ile çatışacak :)))
@engin_1976_mgoil Biz vatanın geleceğini düşünüyoruz sen hala oy derdindesin.
İngiliz ağabeyleri Amerikalılara TÜRKLER Hakkında ders vermişlerdir. Onun için Türklerle Amerikalılar Çatışmaya giremez. Amerika zaten Türklerle kendisi direk savaşmaktan korktuğu için Köpeklerini silahlandırdı onları öne sürüyor.
Biz yoklukta kök söktürdüysek bugün vız gelir
keşke savaşsak bizim baş düşmanımız abd.
@yusuf_balel Hadi oradan cühela, sen savaşı oyun mu sanıyorsun? Tuzun kuru herhalde. Çifte vatandaşmısın nesin!!!!!
Aceba birgün ortaya çıkacakmı hangi gücün kalemisin. Merak ettim sadece:)
er veya geç bu gerçekleşecek...o zaman onlarda görecekki...biz bir ırak bir libya bir suriye değiliz.7 düvele meydan okumuş tarihte imparatorluk kurmuş bir milletin torunlarıyız.biz TÜRK OĞLU TÜRK'ÜZ.
KÜRTLER DEĞİL PKK LILAR FEHMİ KÜRTLER BİZİM GARDAŞIMIZDIR FEHMİ PKK TERÖRİSTTİR ADAM OL ADAM OL TÜRKİYE PKK LI TERÖRİSTLERİ VURUYOR AFRİNDE SİVİLLERİ AYIRT EDİYOR FEHMİ
Bazıları abd le savaşırız diyor delta force oyunu zannediyorlar türkiye 37 yıldır pkk yı bitiremedi abd ile savaşırız diyorlar türkiyeyi ne zannediyorlarsa
1. pkk ile kürleri bir tutma ... 2. kürlerin zaten vatanı türkiye cumhuriyetidir suriye degil.. 3.pkk ypg pyd adb nin oyuncagıdır hedef türkiyedir ..türkiye vurmasa esad vuracak zaten 4. senin gibi satılık pkk pyd ypg zaten kürt düşmanıdır .. 5.adb nin tıpası yemez
Zaten örtülü bir savaştayız abd ile
şu sözü hatırlatayım tüm dünyaya 1türk cihana bedel.
1 irlandalı 20 türke bedel olduğunu aksarayda görmüştük
Abd yi ezeriz biz şavaşda tayip baba ve hoçalarımız bile yeter
AMERİKA HERKESLE SAVAŞIR AMERİKANIN ÇIKARI SÖZ KONUSU OLURSA BİZDE HERKESLE SAVAŞIRIZ AMA ÜLKEMİN TÜRKİYEMİN TÜRK MİLLETİNİN HİÇ BİR KARIMIZ VE ÇIKARIMIZ OLMASADA
soner umut helal sana kardeşim bir chp li den ilk defa böyle yazı görüyorum tbr ediyorum seni başka vatanımız yok hangi parti olursa olsun hangi ırk olursa olsun bu son türk vatanı başka yerimiz yok birlik olmalıyız
Bu işi siyasi boyuta çekmeye çalışanlar var.Akp zihniyeti,Chp zihniyeti diye bir ayrım yok,olmamalıda zaten.Yaşım 32 bu vatan için seve seve verecek bir canım var.Ben şimdiye kadar her seçimde Chp ye oy vermiş biri olarak bunu söylüyorum.Bu vatan bizim,akplisi chplisi yok.Varsa bunun aksini düşünen bir köpek kadar değeri yoktur benim gözümde.
@soner_umut buna katılırım kardeşim bende bu ülke benim diye düşünürüm bu ülkede yaşayan her insan bunu söyleyebilmelidir sonuçta ülkemizde farklılığımızın olduğunu görürüz ama dış ülkelerde hepimiz aynıyız o zaman bu ülke benimdir ben bu ülkenin parçasıysam ülkemde yaşayan insanların düşüncelerini taşıyorsam o zaman ülke benimdir ben bunu düşünürüm herkez böyle düşünebilmeli sonuçta hepimiz aynı şeyleri paylaşıyoruz
fehmi koru mecburen bulunması gereken yere çağırıldı ğı halde gitmiyor ama mecbur olmadığı yere haber yazmaktan geri kalmıyor. Looo femi SÖZCÜ gazetesi ilan vermiş seni mahkemeye çağırıyor git o olayı temizle ki senin haberin inandırıcı olsun senin yazdığın yazıların hiç birisini okumuyorum zaten sana inanmıyorum benim gözümde inanılacak birisi değilsin
abd ile savaşmak mı ? güzel şaka
metal fırtına
Pkk ne zamandan beri kütlesinin savunucusu oldu. Asıl olan Kürt varsa kendini bunların savunmasına destek vermez.
ne mal adamsınız şunu kabul edin tüm avrupa 1 olsa yine amerikaya savaş açamaz siz neyin kafasını yaşıyorsunuz adamlar her alanda bizlerden avrupadan misliyle güçlüler bırakın şu altalca yorumları amerika türkiye ile savaşırmı değil türkiye savaşırmı desen daha mantıklı olur
bu trump tayyipi yine gaza getitmis birakin buyuk enisteyi:))
Fehmi Koru'dan da başka türlü bir yazı beklenemezdi. Türkiye Kürtlerle savaşmıyor. PKK ile savaşıyor. Unutmayın Özgür Suriye Ordusu içinde PKK zulmüne karşı savaşan bir çok Kürt kardeşimiz de var. Bu hain adam yine çarpıtıp işi Türkiye'nin Kürtlerle savaştığı tezine getirmiş.
PLAN: 1-ABD'de şu an iç siyasi çatışma var, orta doğudaki başarısızlık Trump'ı düşürebilir, çünkü Pentagon ve NATO'da şu an demokratlar etkin. 2-Rusya ABD'nin desteklediği güçlere karşı böyle bir operasyonu önemli bir şans olarak görüyor, bundan sonra Rus birlikleri ve Esat ÖSO'yu temizleyecektir, böylelikle Suriye toprak bütünlüğü ve Esat güvence altına alınmış olacak. 3-Türkiye hükümeti iç siyasetteki başarısızlıklarını operasyonun başarısıyla örtmeye çalışacak, milliyetcilik üzerinden yürüyeceği seçimlerde büyük bir avantaj sağlayacaktır. 4-Başarısızlık durumunu söylemek istemiyorum...
Ben akp li değilim ama bu konuda parti siyaset kürt türk laz çerkez ayrımı yapan bırakın bir taraf olmayı insan bile değildr benim gözümde. Ben Türkoğlu Türküm ama en çok arkadaşlarım kürtlerden. Onlar benim kardeşim bende onların kardeşiyim. Kürt demek terörist demek değildir ve pkk gibi örgütlerin içinde artık kürtten çok sünnetsiz gayrimüslimler varken hala cahillik edip kürt hakkını ve halkını savunuyor diyen cahil kafalar Allah hepinizin belasını versin. Mesele Vatan Bayrak Hürriyet İstiklal ise gerisi teferruattır...
çok konuşulaçak bir profil cizdinde aklında ne var bilmem okumuş adam olamadınmı derler bun ne derlerse onu deyim sana. 1.si burda tsk.vs.oso.nun savaşı kimlerle daha onu kavriyamamışsınki birde yazı yorumun var. 2.tsk-ve oso.savaşı kürtlerle deyildir helede süniyseler hiç bir zaman tsk.vs.osoyla savaşmazlar bilin bu şimdiye kadarda olmadızaten. 3.süni araplarlada deyildir tsk-oso.nun hiç işi olmadıaksine bu güçlere yardımcı oldular 4.tsk-oso,nun savşmaya başladığı asıl unsurlardan birisi ermeni yahudi siyonistlerdir bu siyonistlerin arkasındaki güçü oluşturanlarda abd-ab-israildir.bilesiniz
bu yazarin soyledigi hersey yalan gazet3ci degil iftiraci sozcu gazetesine attigi canur hala duruyor mahkemeye gidip. ifade vermiyor adamlar gel bize camur aytin kanitlarin nerde diyo bu kaciyo
Türkiye SDG güçlerindeki pkk ve pyd terör örgütleri haricindeki bütün gurupları Öso ya katılmaya davet etmeliler sonuçta onlarında istediği şey özgür bir Suriye halkı olması Öso nunda istediği şey aynısı ama pkk ve pyd kendi yönetimlerini yeleştirmeye çabalıyorlar o yüzden bu iki terör örgütü haricindeki örgütlerin liderlerine çağrı yapılmalı sizinle savaşmamızın anlamı yok diye bize katılın bir an önce halkınız normal hayatına devam etsinler masada Esad la oturun anlaşın demeli ve bu iki terör örgütü yanlız bırakılmalı
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