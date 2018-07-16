ABD Türkiye'nin aralarında bulunduğu 5 ülkeyi DTÖ'ye şikayet etti

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Çin, Avrupa Birliği, Kanada, Meksika ve Türkiye'nin ABD'den ithalata karşı uyguladığı yanıt tedbirler uluslararası kurallara uymuyor" dendi.
Sputnik'in haberine göre Bununla birlikte ABD'nin, ithal çelik ve alüminyuma uyguladığı ek vergilerin uluslararası ticaret kuralları ile ABD yasalarına uygun olduğu kaydedildi.
ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, "Ortak sorunların çözümleri üzerinde birlikte çalışmak yerine bazı ticari ortaklar, Amerikan işçileri, çiftçileri ve şirketleri cezalandırma amacını güden yanıt tedbirleri almaya karar verdi" diye açıkladı.Yanıt tedbirlerin, DTÖ üyelerinin üzerine aldığı taahhütleri ihlal ettiğini kaydeden Lighthizer, sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD, çıkarlarını korumak için gereken tüm tedbirleri alacak ve ticari ortaklarımızı, çelik ve alüminyum sektörlerinin büyük ve sabit doygunluğunu sağlayan sorunlar üzerinde bizimle yapıcı çalışmaya çağırıyoruz".
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