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ABD Türkiye'nin aralarında bulunduğu 5 ülkeyi DTÖ'ye şikayet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 21:04 | Son Güncelleme

ABD, ithal çelik-alüminyuma ek gümrük vergisi uygulamasına karşılık olarak vergiler getiren Çin, Avrupa Birliği, Kanada, Meksika ve Türkiye’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti.

ABD Türkiye'nin aralarında bulunduğu 5 ülkeyi DTÖ'ye şikayet etti

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Çin, Avrupa Birliği, Kanada, Meksika ve Türkiye'nin ABD'den ithalata karşı uyguladığı yanıt tedbirler uluslararası kurallara uymuyor" dendi.

Sputnik'in haberine göre Bununla birlikte ABD'nin, ithal çelik ve alüminyuma uyguladığı ek vergilerin uluslararası ticaret kuralları ile ABD yasalarına uygun olduğu kaydedildi.

YAPICI ÇALIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, "Ortak sorunların çözümleri üzerinde birlikte çalışmak yerine bazı ticari ortaklar, Amerikan işçileri, çiftçileri ve şirketleri cezalandırma amacını güden yanıt tedbirleri almaya karar verdi" diye açıkladı.Yanıt tedbirlerin, DTÖ üyelerinin üzerine aldığı taahhütleri ihlal ettiğini kaydeden Lighthizer, sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD, çıkarlarını korumak için gereken tüm tedbirleri alacak ve ticari ortaklarımızı, çelik ve alüminyum sektörlerinin büyük ve sabit doygunluğunu sağlayan sorunlar üzerinde bizimle yapıcı çalışmaya çağırıyoruz".

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Anahtar Kelimeler:
ABD ithal çelik aluminyum Dünya Ticaret Örgütü

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
dünya Amerika'dan ibaret değil! sonunda kendi kanunsuzluğunuzun kurbanı olucaksınız
çak agzına iki tane kendine gelsin abd
ABD sana gelince şapır şupur Bize gelince yarabbi şükür Oldu
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