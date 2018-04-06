ABD, Türkiye'ye S-400 satan Rus şirketini kara listeye aldı

ABD yönetimi 7 Rus oligark, bu kişilerin kontrol ettiği 12 şirket, 17 üst düzey Rus hükümet yetkilisi, Rus devletine ait bir silah ticaret şirketi ve ona bağlı bir bankayı yaptırımlar listesine dahil etti.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine eklenen Ruslar ve şirketleri kamuoyuna duyuruldu.

RUSYA'NIN EN ÜNLÜ ZENGİLNLERİ LİSTEDE

Buna göre, 7 Rus oligark ve bu kişilerin kontrolündeki toplam 12 şirket, Rusya'ya yeni yaptırımlar bağlamında kara listeye alındı. Söz konusu kişilerin Rusya'nın önde gelen zenginleri arasında yer aldığı kaydedildi.

Yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, bu kişi ve kurumları "Rusya'nın küresel çaptaki bozucu eylemlerine destek vermek ve Putin rejiminden istifade etmekle" suçladı.

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Listeye alınan oligarkların isimlerinin Vladimir Bogdanov, Oleg Deripaska, Suleiman Kerimov, Igor Rotenberg, Kirill Shamalov, Andrei Skoch ve Viktor Vekselberg olduğu açıklandı.