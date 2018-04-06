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ABD, Türkiye'ye S-400 satan Rus şirketini kara listeye aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 18:49 | Son Güncelleme

ABD, 7 Rus işadamı ile 12 şirket ve 17 hükümet yetkilisi için yaptırım kararı aldı. Beyaz Saray'ın kara listeye aldığı şirketler arasında, Türkiye'nin S-400 alımı konusunda anlaştığı Rosoboroneksport isimli silah şirketi de var. Bu şirketle iş yapmayı 'yasaklar listesine' listesine alan ABD ile yeni gerilim kapıda!

ABD, Türkiye'ye S-400 satan Rus şirketini kara listeye aldı

ABD yönetimi 7 Rus oligark, bu kişilerin kontrol ettiği 12 şirket, 17 üst düzey Rus hükümet yetkilisi, Rus devletine ait bir silah ticaret şirketi ve ona bağlı bir bankayı yaptırımlar listesine dahil etti.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine eklenen Ruslar ve şirketleri kamuoyuna duyuruldu.

RUSYA'NIN EN ÜNLÜ ZENGİLNLERİ LİSTEDE

Buna göre, 7 Rus oligark ve bu kişilerin kontrolündeki toplam 12 şirket, Rusya'ya yeni yaptırımlar bağlamında kara listeye alındı. Söz konusu kişilerin Rusya'nın önde gelen zenginleri arasında yer aldığı kaydedildi.

Yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, bu kişi ve kurumları "Rusya'nın küresel çaptaki bozucu eylemlerine destek vermek ve Putin rejiminden istifade etmekle" suçladı.

TÜRKİYE'YE S-400 SATAN ŞİRKET DE KARA LİSTEDE

Listeye alınan oligarkların isimlerinin Vladimir Bogdanov, Oleg Deripaska, Suleiman Kerimov, Igor Rotenberg, Kirill Shamalov, Andrei Skoch ve Viktor Vekselberg olduğu açıklandı.

Bu kişilerin kontrol ettiği B-Finance Ltd., Basic Element Limited, EN+ Group, EuroSibEnergo ve GAZ Group gibi toplam 12 şirket de OFAC'ın yaptırım listesine girdi.

Türkiye'nin S-400 hava savunma füzeleri konusunda anlaştığı Rus devletine ait Rosoboroneksport adlı silah ticaret firması ile bu kuruma bağlı "The Russian Financial Corporation Bank" (RFC Bank) adlı banka da aynı şekilde kara listeye alındı.

ABD İLE YENİ GERİLİM KAPIDA

Yaptırım listesine alınan kişi ve kurumların ABD'deki varlıklarını donduran ABD yönetimi, bu kişi ve kurumlarla iş yapılmasını da yasaklar listesine almış oldu. Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasının, bu hamle ile ABD ve Türkiye arasında yeni bir krize neden olabileceği iddia edildi.

İÇİŞLERİ BAKANI DA LİSTEDE

OFAC'ın yaptırım listesine eklediği üst düzey Rus hükümet yetkilileri arasında ise İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Gazprombank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Akimov, Rusya Stratejik Çalışmalar Enstitüsü (RISS) Başkanı Mikhail Fradkov, Gazprombank'ın İcra Kurulu Üyesi Sergey Fursenko, Tula bölgesi Valisi Alexey Dyumin, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev, Rusya Meclisi Duma üyesi Vladislav Reznik ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarından Evgeniy Shkolov gibi isimler yer aldı.

ABD yönetimi son olarak 15 Mart'ta, Rusya'nın 2016'daki Amerikan başkanlık seçimlerine siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği iddialarıyla ilgili olarak, 19 Rus vatandaşı ve 5 kurumunu yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

Bu açıklamada, aralarında Rus İstihbarat Servisi (FSB), Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU), "İnternet Araştırma Ajansı" (IRA) adlı siber içerik üreten Rus firması ile bu ajansın finansmanını sağlayan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Yevgeniy Viktorovich Prigozhin de dahil, toplam 19 kişi ve 5 kurum finansal yaptırım listesine eklenmişti.

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