WASHINGTON (AA) - ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin hiçbir şey bilmediğini belirterek, kendisine sorulması halinde Trump’ın bu görüşmeyi baş başa yapmasını tavsiye etmeyeceğini söyledi.

Coats, Colorado’nun Aspen kentinde düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda, Trump'ın Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Putin ile görüşmesine ilişkin CNN Sunucusu Andrea Mitchell'in sorularını yanıtladı.

Trump'ın Putin ile ortak basın toplantısında, "Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine karışması için bir sebep olmadığını" söyleyerek Amerikan istihbaratını açığa düşürmesinden hemen sonra İstihbarat Direktörlüğünden yapılan açıklama ile ilgili soruya Coats, “Açıklamayı düzeltmem gerektiğini hissettim.” yanıtını verdi.

Coats "Keşke farklı bir açıklama yapsaydı. Rusların bizim seçim sürecimizi mahvetme konusunda öncülük ettiği şüphe götürmez bir şeydir. Bunları onlara haykırmamız gerekir. Bunu yapmamız önemlidir." dedi.