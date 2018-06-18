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ABD "Uzay Kuvvetleri" kuracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 22:11 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Silahlı kuvvetlerin 6. kolu olarak bir Uzay Kuvvetleri kurulması için gerekli sürecin derhal başlatılması noktasında Savunma Bakanlığına talimat veriyorum. Bu büyük bir adım. Hava Kuvvetlerimiz olacak, ayrıca Uzay Kuvvetlerimiz olacak; ayrı fakat eşit"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon), Amerikan ordusunun 6. kolu olarak "Uzay Kuvvetleri" oluşturması talimatını verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da yapılan Ulusal Uzay Konseyi toplantısında Amerikan ordusunun yeni yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin sadece yeryüzünde değil, uzayda da etkin olması gerektiğini dile getiren Trump, "Amerika'yı savunurken uzayda sadece Amerikan varlığının olması yeterli değil, uzayda Amerikan etkinliğinin olması lazım." şeklinde konuştu.

Trump, bu amacı gerçekleştirmeye yönelik, "Silahlı kuvvetlerin 6. kolu olarak bir Uzay Kuvvetleri kurulması için gerekli sürecin derhal başlatılması noktasında Savunma Bakanlığına talimat veriyorum. Bu büyük bir adım. Hava Kuvvetlerimiz olacak, ayrıca Uzay Kuvvetlerimiz olacak; ayrı fakat eşit." açıklamasını yaptı.

Konuşmasının ardından orduya "Uzay Kuvvetleri" kurulması talimatını veren talimatnameyi imzalayan Trump, ayrıca uzaydaki atıklar konusunda da ilgili birimlere yetki veren talimatnameye imza attı.

Mart ayındaki bütçe tartışmalarında da konuyu gündeme getiren Trump, Rusya ve Çin gibi ABD'nin de ordu içinde ayrı bir uzay gücü oluşturması gerektiğini savunmuştu.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, bazı üst düzey askeri yetkililerin söz konusu öneriyi doğru buldukları, ancak hayata geçmesinin zaman alacağını dile getirdikleri ifade edilmişti.

Amerikan ordusu; Kara Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenliği komutanlıklarından oluşuyor.

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