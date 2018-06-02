HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ABD ve Çin arasındaki resmi görüşmeler devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 21:00 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin düzelmesi için resmi görüşmelerin sürdüğünü açıkladı - ABD heyetine Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un başkanlık yapacağı görüşmeler, bugün başladı

WASHINGTON (AA) - ABD ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin "tekrar düzene girmesi" amacıyla tarafların resmi görüşmeleri devam ettirdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, geçmiş dönemlerde taraflar arasındaki sorunların çözümü için Çin'in başkenti Pekin ile ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından yeni bir resmi görüşme daha yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Başkan Donald Trump'ın, ABD ve Çin resmi delegasyonlarının, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin tekrar düzene girmesi için bir araya geleceğini belirttiği kaydedildi.

ABD delegasyonuna Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un başkanlık yapacağı bilgisi paylaşılan açıklamada, görüşmelerin, bugün ve yarın gerçekleşeceği ifade edildi.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin ile bir ticaret anlaşmasına varmak istediğini söylemişti.

Taraflar arasında yaşanan ticari gerginliğin ardından ilk görüşme, geçen ayın başında Başbakan Yardımcısı Liu He öncülüğündeki Çin delegasyonu ve ABD ticaret delegasyonu arasında gerçekleşmişti.

PARTNERİngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...İngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...
Yolunu kaybeden şahin eve girdiYolunu kaybeden şahin eve girdi
Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD çin

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te Meral Akşener'in yolu, belediyenin çöp kamyonuyla kesildi

Gaziantep'te Meral Akşener'in yolu, belediyenin çöp kamyonuyla kesildi

Nur Yerlitaş adeta eridi

Nur Yerlitaş adeta eridi

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülen'le ilgili eski açıklamalarını mitingde izletti

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülen'le ilgili eski açıklamalarını mitingde izletti

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Apolet tartışması sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce için çok ağır sözler!

Apolet tartışması sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce için çok ağır sözler!

Türk askeri Kuzey Irak'a 27 kilometre girdi! Kandil operasyonu yaklaşıyor

Türk askeri Kuzey Irak'a 27 kilometre girdi! Kandil operasyonu yaklaşıyor

Gündemi sarsan iddia! ABD ordusu Sincar Dağı'nda üs kuruyor!

Gündemi sarsan iddia! ABD ordusu Sincar Dağı'nda üs kuruyor!

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

İstanbul Ümraniye'de korkunç kaza! Otomobil işçilere çarptı: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul Ümraniye'de korkunç kaza! Otomobil işçilere çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.