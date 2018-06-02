ABD ve Çin arasındaki resmi görüşmeler devam ediyor

WASHINGTON (AA) - ABD ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin "tekrar düzene girmesi" amacıyla tarafların resmi görüşmeleri devam ettirdiği bildirildi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, geçmiş dönemlerde taraflar arasındaki sorunların çözümü için Çin'in başkenti Pekin ile ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından yeni bir resmi görüşme daha yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, Başkan Donald Trump'ın, ABD ve Çin resmi delegasyonlarının, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin tekrar düzene girmesi için bir araya geleceğini belirttiği kaydedildi.
ABD delegasyonuna Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un başkanlık yapacağı bilgisi paylaşılan açıklamada, görüşmelerin, bugün ve yarın gerçekleşeceği ifade edildi.
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin ile bir ticaret anlaşmasına varmak istediğini söylemişti.
Taraflar arasında yaşanan ticari gerginliğin ardından ilk görüşme, geçen ayın başında Başbakan Yardımcısı Liu He öncülüğündeki Çin delegasyonu ve ABD ticaret delegasyonu arasında gerçekleşmişti.
Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!
Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var
CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'
Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'
Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?
Esad ve YPG anlaştı!
Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!
Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum