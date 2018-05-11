ABD ve Fransa'ya protesto

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanıması ile Fransa'da yayımlanan Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı iddiasıyla bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiri protesto edildi.

Konya İHH İnsani Yardım Derneği üyeleri, cuma namazının ardından Kapı Cami önünde toplandı.

Dernek başkanı Hasan Hüseyin Uysal, burada yaptığı açıklamada, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini hatırlatarak, büyükelçiliğini Telaviv'den Kudüs'e taşımaya başladığını söyledi.

Fransa'da da Müslümanlara başka bir boyutta düşmanlık yapıldığını belirten Uysal, "Kendileri milyonlarca Müslüman öldüren ülkeler, İslam'ın kitabının düşmanlık yaydığını iddia ederek, Kur'an'ın sanki bir kul yapısı gibi yeniden gözden geçirilmesini edepsizce talep ettiler." dedi.

Hasan Hüseyin Uysal, Filistinlilerin düzenlediği Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek vermek, ABD, İsrail ve Fransa'ya tepki göstermek için "büyük felaket" olarak adlandırılan Nakba'nın 70'inci yılında Müslümanların meydanlara çıktığını ifade etti.