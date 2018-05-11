ABD ve Fransa'ya protesto

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanıması ile Fransa'da yayımlanan Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı iddiasıyla bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiri protesto edildi.
Konya İHH İnsani Yardım Derneği üyeleri, cuma namazının ardından Kapı Cami önünde toplandı.
Dernek başkanı Hasan Hüseyin Uysal, burada yaptığı açıklamada, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini hatırlatarak, büyükelçiliğini Telaviv'den Kudüs'e taşımaya başladığını söyledi.
Fransa'da da Müslümanlara başka bir boyutta düşmanlık yapıldığını belirten Uysal, "Kendileri milyonlarca Müslüman öldüren ülkeler, İslam'ın kitabının düşmanlık yaydığını iddia ederek, Kur'an'ın sanki bir kul yapısı gibi yeniden gözden geçirilmesini edepsizce talep ettiler." dedi.
Hasan Hüseyin Uysal, Filistinlilerin düzenlediği Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek vermek, ABD, İsrail ve Fransa'ya tepki göstermek için "büyük felaket" olarak adlandırılan Nakba'nın 70'inci yılında Müslümanların meydanlara çıktığını ifade etti.
Konuşmanın ardından dernek üyeleri, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla sloganlar atarak, tekbir getirdi.
- Karaman
Karaman'da da Fransa'daki bildiri, sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi.
Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Karaman İHH Temsilcisi Raşit Bayrak, faili meçhul bir takım olaylar üzerinden algı oluşturarak İslam'a, Müslümanlara ve Kur'an-ı Kerim'e iftira edilmesinin akla, ilme, tarihe ve vicdana aykırı olduğunu dile getirdi.
Kur'an-ı Kerim'e göre inancı ne olursa olsun insan hayatının değerli olduğunu vurgulayan Bayrak, "Özel bir çaba ile son zamanlarda dünyaya, Müslümanların temel hak ve hukukunu tehdit eden İslam düşmanlığı pompalanmak isteniyor. Bütün Müslümanları incitecek bu tür provokatif eylemleri şiddetle kınıyor, tüm dünya kamuoyunu daha insaflı ve hakkaniyetli olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.
- Aksaray
Aksaray Sivil Toplum Platformu üyeleri ise ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki için cuma namazı çıkışı protesto yürüyüşü düzenledi.
Ulu Cami'de kılınan namazın ardından kalabalık, "Mescid-i Aksa onurumuzdur", "Kudüs'e selam, direnişe devam" sloganları atarak, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na yürüdü.
Burada toplanan grup adına açıklama yapan Memur-Sen Aksaray Şube Başkanı Murat Günaydın, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki göstermek adına Filistinlilere destek verdiklerini, bu davaya gönül veren Müslümanlarla meydanlarda olacaklarını aktardı.
- Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Filistinlilerin düzenlediği Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek vermek ve Fransa'daki bildiriye tepki için protesto gerçekleştirildi.
İmaret Camisi'nde cuma namazı sonrası toplanan platform üyeleri adına konuşan Afyonkarahisar Genç İHH Başkanı Muhammet Özkul, ilk kıblenin bulunduğu Kudüs ve Filistin'in 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan siyonist İsrail'in işgali altında olduğuna işaret etti.
İsrail'in Kudüs'ü hukuksuz şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istediğine dikkati çeken Özkul, "Kim hangi kararı alırsa alsın, Kudüs İslam'ındır. Bugün burada ve tüm Türkiye'de Kudüs dostlarıyla birlikte ABD'nin ve İsrail'in bu hukuksuz kararına ve uygulamalarına karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.
Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!
Çorum'da mezarlıktaki 'gizemli kız' bulundu mu? Yeni gelişme
İran'dan krizi tırmandıracak açıklama: Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek
Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!
Türkiye'nin en pahalı şehri İstanbul, peki en ucuz şehri neresi?
Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum