ABD ve Kolombiya, Venezuelalı yetkililerin finansal hareketliliğini inceleyecek

Temaslarında, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'le de bir araya gelen Cardenas, bu ziyaretinde yaptığı açıklamada ise oluşturulan ittifakla, Kolombiya'nın komşusu Venezuela'nın resmi yetkililerinin diğer ülkelerde kurulan paravan şirketlere aktardığı iddia edilen paralara ulaşmasının engellenmesinin hedeflendiğini aktardı.

Kolombiya basınındaki haberlere göre, oluşturulan birimde Meksika ve Panama da bulunuyor.

Kolombiya ve ABD arasında, finansal konularda ortak istihbarat araştırmaları yapacak bir masa kurduklarını açıklayan Cardenas, bu birimin, Venezuelalı yetkililerin üçüncü ülkelerdeki mali hareketliliğini inceleyeceğini ifade etti.

Cardenas, sosyal paylaşım hesabından, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD'li resmi yetkililerle bu ülkede yaptığı temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.

BOGOTA (AA) - Kolombiya Maliye Bakanı Mauricio Cardenas, Venezuelalı yetkililerin diğer ülkelerdeki mali hareketliliğini araştırmak üzere ABD’nin istihbarat birimleriyle ortak hareket edecek bir yapı oluşturduklarını duyurdu.

Ortak hareket edecek birimdeki ülkelerin elinde, söz konusu mali hareketliliklere dair deliller olduğunu savunan Cardenas, mayıs ayında bu dört ülkenin yetkililerinin bir yol haritası belirlemek üzere Panama'da bir araya geleceğini kaydetti.

Mnuchin ile Cardenas'la görüşmesinde, "Venezuela'da yolsuzluk yapan yetkililerin ve oluşturdukları ağın uluslararası finans sisteminden yararlanma ihtimallerini ortadan kaldırmak için" etkili bir çalışma yürütmeye ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı.

Steven Mnuchin, bu ülkelerle, Venezuelalı yetkililerin parasal faaliyetleri hakkında iş birliğinin ve istihbarat değişiminin devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Venezuelalı göçmenler için geliştirilecek politikaların da ele alındığı buluşmaya Avrupa ve Asya kıtalarından toplam 12 ülkenin yetkilileri katıldı.