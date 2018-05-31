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ABD ve Kuzey Kore yetkilileri New York'ta bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 09:49 | Son Güncelleme

ABD ve Kuzey Kore yetkilileri New York'ta bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Kuzey Koreli üst düzey diplomat Kim Yong-çol, New York kentinde bir araya geldi.

Yonhap ajansının haberine göre, Pompeo ve Kim, Manhattan'da akşam yemeğinde görüştü.

İkilinin bugün yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Singapur'da yapılması muhtemel zirveyle ilgili hazırlıklarını "aktif bir şekilde" sürdürdüğünü açıklamıştı.

Trump, 24 Mayıs'ta, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup yazarak son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlıktan" dolayı 12 Haziran’da iki lider arasında Singapur’da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını belirtmişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan, 25 Mayıs'ta, Trump'ın zirveyi iptal etmesine rağmen ABD ile görüşmelere açık olduklarını söylemişti.

Trump, aynı gün, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geleceği bir zirveye hala açık olduğunu ve 12 Haziran'da dahi bu buluşmanın mümkün olabileceğini ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kuzey Kore Kuzey Koreli üst düzey diplomat Kim Yong-çol

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