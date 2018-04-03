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"ABD ve Rusya birbirlerine yeni diplomatlar yollayabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 21:06 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi: - "Daha önce benzeri durumlarda da olduğu gibi, ABD ve Rusya geçen hafta sınır dışı edilen diplomatların yerine birbirlerine yeni diplomatlar yollayabilir"

WASHINGTON (AA) - ABD ve Rusya'nın karşılıklı sınır dışı edilen diplomatlarının yerine yeni diplomatlar gönderebilecekleri belirtildi.

ABD'nin CNN televizyon kanalının, ismini vermediği bir üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisini referans göstererek yayınlandığı habere göre, sınır dışı edilen diplomatların yerine ABD ve Rusya birbirlerine yeni diplomatlar gönderebilir.

Habere göre üst düzey yetkili, "Daha önce benzeri durumlarda da olduğu gibi, ABD ve Rusya geçen hafta sınır dışı edilen diplomatların yerine birbirlerine yeni diplomatlar yollayabilir." ifadesini kullandı, sınır dışı edilen diplomatların görev yaptıkları ülkede "istenmeyen kişi" olduklarını, aynı görev için farklı diplomatların görevlendirilebileceğini belirtti.

Yetkili ayrıca, "Rusya bizim görevli sayımızı azaltmak gibi bir talepte bulunmadı. Biz de bundan ABD'nin Rusya'ya yeni diplomatlar yollayabileceği anlamını çıkartıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetimi, İngiltere'de eski bir Rus ajanın zehirlenmesi olayından sorumlu tutulan Rusya'nın ABD'de görev yapan 60 diplomatını sınır dışı etme ve Seattle'daki Rus konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamış, bunun ardından sınır dışı kararı alınan Rus diplomatlar ülkelerine geri dönmüştü.

Rusya da buna karşılık olarak 60 Amerikalı diplomatın sınır dışı edileceklerini ve St.Petersburg kentindeki Amerikan Konsolosluğu'nun kapatılacağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya

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